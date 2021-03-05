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Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты

Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о единовременной выплате состоящим на учете в Единой информационной системе социальной защиты... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:56

2021-03-05T11:56

2021-03-05T11:57

тюменская область

александр моор

чернобыльская аэс

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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о единовременной выплате состоящим на учете в Единой информационной системе социальной защиты населения Тюменской области участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и семьям жертв этих аварий и катастроф, сообщает пресс-служба областного правительства.Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска получат 2 500 рублей; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 2 000 рублей; члены семей погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение) – 2 000 рублей.По данным департамента социального развития Тюменской области, всего единовременную выплату к 26 апреля - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - в Тюменской области получат 680 человек. Из областного бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, чернобыльская аэс