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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты
Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о единовременной выплате состоящим на учете в Единой информационной системе социальной защиты... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:56
2021-03-05T11:57
тюменская область
александр моор
чернобыльская аэс
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ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о единовременной выплате состоящим на учете в Единой информационной системе социальной защиты населения Тюменской области участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и семьям жертв этих аварий и катастроф, сообщает пресс-служба областного правительства.Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска получат 2 500 рублей; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 2 000 рублей; члены семей погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение) – 2 000 рублей.По данным департамента социального развития Тюменской области, всего единовременную выплату к 26 апреля - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - в Тюменской области получат 680 человек. Из областного бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиона рублей.
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александр моор, чернобыльская аэс

Тюменцы-участники ликвидации радиационных аварий получат выплаты

11:56 05.03.2021 (обновлено: 11:57 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о единовременной выплате состоящим на учете в Единой информационной системе социальной защиты населения Тюменской области участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и семьям жертв этих аварий и катастроф, сообщает пресс-служба областного правительства.
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска получат 2 500 рублей; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 2 000 рублей; члены семей погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение) – 2 000 рублей.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 10:20Тюменская область
Тюменские власти выделят 170 миллионов рублей ветеранам ко Дню Победы
По данным департамента социального развития Тюменской области, всего единовременную выплату к 26 апреля - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - в Тюменской области получат 680 человек. Из областного бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиона рублей.
 
Тюменская областьАлександр МоорЧернобыльская АЭС
 
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