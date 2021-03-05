https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600129896.html

Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран

Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран

Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:08

2021-03-05T18:08

2021-03-05T22:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет РФПИ.Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины: Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson & Johnson, ее одобрили четыре страны.В настоящее время применение "Спутника V" одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.Экспертиза в ЕСНакануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V" — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. При этом в регуляторе заявили, что намерены провести оценку в сокращенные сроки, однако точную дату не называют.Ранее Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российская вакцина — одна из наиболее востребованных в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине AstraZeneca.Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность.Продвижением российской вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ранее заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев, доверие к российской вакцине растет, поскольку у нее нет побочных эффектов и она не провоцирует аллергию. Вакцина создана на изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html

https://ria.ru/20210304/portret-1599996452.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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