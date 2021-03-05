Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600129896.html
Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран
Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран
Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:08
2021-03-05T22:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878438_0:141:3102:1886_1920x0_80_0_0_e3d3c32e51e9522089c9b99798bfc964.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет РФПИ.Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины: Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson &amp; Johnson, ее одобрили четыре страны.В настоящее время применение "Спутника V" одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.Экспертиза в ЕСНакануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V" — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. При этом в регуляторе заявили, что намерены провести оценку в сокращенные сроки, однако точную дату не называют.Ранее Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российская вакцина — одна из наиболее востребованных в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине AstraZeneca.Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность.Продвижением российской вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ранее заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев, доверие к российской вакцине растет, поскольку у нее нет побочных эффектов и она не провоцирует аллергию. Вакцина создана на изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html
https://ria.ru/20210304/portret-1599996452.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878438_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_651ea9a3a487790358407e42c1b1ed00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран

18:08 05.03.2021 (обновлено: 22:30 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский препарат "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет РФПИ.
Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины: Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson & Johnson, ее одобрили четыре страны.
В настоящее время применение "Спутника V" одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 01:17
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Экспертиза в ЕС

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V" — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству.
При этом в регуляторе заявили, что намерены провести оценку в сокращенные сроки, однако точную дату не называют.
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспарини прививался от коронавируса с портретом Путина в руках - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:39Распространение коронавируса
Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках
Ранее Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российская вакцина — одна из наиболее востребованных в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине AstraZeneca.
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность.
Продвижением российской вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ранее заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев, доверие к российской вакцине растет, поскольку у нее нет побочных эффектов и она не провоцирует аллергию. Вакцина создана на изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния