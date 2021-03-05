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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600110868.html
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России
Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:54
2021-03-05T16:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", - сказала Голикова журналистам.Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России

16:54 05.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", - сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.
Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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