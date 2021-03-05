https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600110868.html
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России
Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:54
2021-03-05T16:54
2021-03-05T16:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", - сказала Голикова журналистам.Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7741c6f520adf73e75c77eaaf0778f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Объем производства вакцин от коронавируса
в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", - сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.
Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.