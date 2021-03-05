https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600110868.html

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19 в России

Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:54

2021-03-05T16:54

2021-03-05T16:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", - сказала Голикова журналистам.Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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