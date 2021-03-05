https://ria.ru/20210305/tseli-1600140870.html

Премьер Госсовета КНР: основные цели и задачи в общем и целом выполнены

Премьер Госсовета КНР: основные цели и задачи в общем и целом выполнены

Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, намеченные на 2020 год... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:12

2021-03-05T19:12

2021-03-05T19:12

россия-китай: главное

ли кэцян

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

китай

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МОСКВА, 5 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, намеченные на 2020 год основные цели и задачи были в общем и целом успешно выполнены.Ли Кэцзян отметил сложные условия, с которыми страна столкнулась в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. "Прошедший год был крайне необычным годом в истории Нового Китая. Перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19, а также глубокого спада в мировой экономике и ряда других серьёзных вызовов, многонациональный народ Китая под твёрдым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, вёл упорную борьбу и работу. В результате Китаю удалось достичь огромных стратегических успехов в сдерживании эпидемии, стать единственной в мире ведущей экономикой с положительной динамикой экономического роста, одержать полную победу в интенсивной борьбе с бедностью, достигнуть решающих успехов в полном построении среднезажиточного общества, получить результаты, которые получили одобрение народа, приковали внимание всего мира и достойны войти в историю", - отметил Ли Кэцзян.По словам премьера, намеченные на 2020 год основные цели и задачи были в общем и целом успешно выполнены. Осуществлены новые значительные сдвиги в проведении реформ, расширении открытости и социалистической модернизации. Объём ВВП в 2020 году увеличился на 2,3%, накоплен новый опыт в сфере макроэкономического регулирования, при разумных затратах были достигнуты внушительные результаты. Прирост трудоустроенного населения в городах и посёлках составил 11,86 миллиона человек, уровень безработицы в городах и посёлках, рассчитанный на основе выборочных исследований в масштабах страны, к концу 2020 года снизился до 5,2%.Результаты интенсивной ликвидации бедности привлекают внимание широкой мировой общественности. По состоянию на начало 2020 года по-прежнему находящиеся за чертой бедности 5,51 миллиона сельских жителей Китая были полностью освобождены от нищеты, со всех 52 неразвитых уездов был снят "ярлык бедности". В частности, свыше 9,6 миллиона малообеспеченных людей, состоящих на учёте, были переселены из бедных районов с суровыми жизненными условиями в более благоприятные и комфортные районы. Тотальная нищета в масштабах отдельных районов была преодолена, выполнена сложнейшая задача по ликвидации абсолютной бедности.По словам премьера, в стране уверенно продвигается модернизация сельского хозяйства. Была успешно достигнута цель оформления городской прописки для 100 миллионов мигрирующего сельского населения и других категорий граждан, постоянно проживающих в городах, были реконструированы более 21 миллиона квартир в барачных кварталах в городах и посёлках.Ли Кэцян особо отметил, что в стране непрерывно ведётся борьба за синее небо, изумрудные воды и чистую землю, были выполнены промежуточные цели и задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды.На текущий год намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП превысит 6%, в городах и посёлках будет создано более 11 миллионов новых рабочих мест, уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований, удержится примерно на уровне 5,5%, рост индекса потребительских цен предполагается примерно на уровне 3%. Объём импорта и экспорта будет оставаться стабильным при одновременном повышении их качества, в основном сохранится сбалансированность международных платежей. Уверенно вырастут реально располагаемые доходы населения. Произойдёт дальнейшее улучшение экологической ситуации, энергоёмкость ВВП снизится примерно на 3%, продолжится сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Сбор зерновых сохранится на уровне более 650 миллионов тонн, - отметил Ли Кэцян в докладе.

https://ria.ru/20210227/bednost-1599248986.html

https://ria.ru/20210219/prodazhi-1598231020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ли кэцян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, китай