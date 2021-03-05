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Зеленский лишил Саакашвили должности
Зеленский лишил Саакашвили должности
Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-05T17:30
2021-03-06T00:34
владимир зеленский
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.Документ вступил в силу накануне.Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая.Саакашвили, ранее работавший президентом Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html
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владимир зеленский, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Зеленский лишил Саакашвили должности

17:30 05.03.2021 (обновлено: 00:34 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.
Документ вступил в силу накануне.
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Саакашвили, ранее работавший президентом Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.
Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.
Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
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