https://ria.ru/20210305/saakashvili-1600119819.html

Зеленский лишил Саакашвили должности

Зеленский лишил Саакашвили должности

Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-05T17:30

2021-03-05T17:30

2021-03-06T00:34

владимир зеленский

михаил саакашвили

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.Документ вступил в силу накануне.Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая.Саакашвили, ранее работавший президентом Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310996.html

грузия

украина

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владимир зеленский, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире