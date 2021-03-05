https://ria.ru/20210305/protivostoyanie-1599714770.html

Холодная война

Холодная война

Холодная война – глобальное конфронтационное, но не доходящее до прямого вооруженного конфликта противостояние двух блоков стран с различными... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:33

2021-03-05T02:33

2021-03-05T02:33

россия

холодная война (1946-1991)

сша

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599718681_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_8b5f7214d4659c795c892eb8175d7ebd.jpg

Холодная война – глобальное конфронтационное, но не доходящее до прямого вооруженного конфликта противостояние двух блоков стран с различными социально-политическими системами во главе с СССР и США в период с 1946 года до конца 1980-х годов. Оно характеризовалось геополитическим, военным, экономическим и идеологическим соперничеством. Сопровождалось локальными войнами (Корейская война 1950-1953 годов, война во Вьетнаме 1964-1975 годов, Афганский конфликт 1979-1989 годов и др.), не перераставшими в прямые военные столкновения между сформировавшимися Западным и Восточным военно-политическими блоками. Термин "холодная война" впервые употребил писатель Джордж Оруэлл 19 октября 1945 года в статье "Ты и атомная бомба" в британском еженедельнике Tribune. Автор утверждал, что обладание ядерным оружием может привести к созданию двух-трех "чудовищных сверхдержав", которые поделят между собой мир и договорятся не использовать это оружие друг против друга, но будут находиться в состоянии постоянной "холодной войны". Официально выражение "холодная война" первым использовал советник президента США Гарри Трумэна Бернард Барух в речи в законодательном собрании штата Южная Каролина 16 апреля 1947 года. Точкой отсчета в холодной войне принято считать речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в присутствии президента США Гарри Трумэна в Вестминстерском мужском колледже в провинциальном городке Фултоне (штат Миссури, США). По определению Черчилля, после Второй мировой войны на Европу "от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике" опустился "железный занавес", Москва руководила коммунистическими "пятыми колоннами" по всему миру, бросая тем самым "вызов христианской цивилизации". Британский политик заявил о непредсказуемости Советской России, ее желании безгранично распространять свою "мощь и доктрины", в связи с чем призвал Великобританию и США "неустанно и бесстрашно" продвигать принципы свободы и прав человека как "совместное наследие англоязычного мира". Но еще до фултонской речи Черчилля теоретические основы политики холодной войны сформулировал временный поверенный в делах США в Москве, американский дипломат и ученый Джордж Кеннан, выступивший с концепцией "сдерживания коммунизма". 22 февраля 1946 года он отправил из Москвы в Вашингтон "длинную телеграмму", в которой обрисовал невозможность сотрудничества с СССР и необходимость противостояния советской экспансии. В послании Конгрессу 12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн изложил внешнеполитическую программу, согласно которой "Америка должна поддерживать свободные народы в их борьбе против вооруженного меньшинства или против порабощения, осуществляемого путем давления извне". Эта программа получила название "доктрина Трумэна". Фактической ее целью было противодействие расширению влияния Москвы и ее союзников в сфере международных отношений и на установление доминирования США в мировой политике. В апреле 1948 года в Европе началась реализация плана послевоенного восстановления экономики, предложенного госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Помощь западноевропейским странам предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов. С апреля 1948 по декабрь 1951 года США израсходовали по "плану Маршалла" около 17 миллиардов долларов (по другим данным, около 13 миллиардов). Основную долю американской помощи получили Великобритания, Франция, Италия и Западная Германия, причем на последнюю было потрачено столько же средств, сколько на Великобританию и Францию вместе взятые. 14 января 1949 года представители госдепартамента США впервые открыто заявили о существовании угрозы безопасности стран Западной Европы и о неэффективности ООН из-за принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности. 4 апреля 1949 года главы МИД Бельгии, Канады, Дании, Франции, Исландии, Италии, Люксембурга, Голландии, Норвегии, Португалии, Великобритании, США подписали Североатлантический договор. Целью создания Организации Североатлантического договора (НАТО) было обеспечение коллективной безопасности и взаимной защиты стран-членов от внешних угроз, нападение на одного из членов организации рассматривалось как нападение на союз в целом. Нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германии (ФРГ). В качестве ответного шага на территории советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР). Это привело к серьезному обострению обстановки в Европе и внутри самой Германии. 14 мая 1955 года в Варшаве представители стран социалистического содружества – Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии – подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). Заключенное соглашение стало ответом на создание НАТО и предусматривало оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединенного командования вооруженными силами. 13 августа 1961 года "по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора" правительством ГДР был введен режим государственной границы с Западным Берлином. Началось возведение Берлинской стены, ставшей почти на три десятилетия символом холодной войны и "железного занавеса". К этому моменту (за период с 1949 по 1961 год) ГДР нелегально покинули около 1,6 миллиона человек, экономические потери Восточной Германии составили около 120 миллиардов марок. В конечном итоге сооружение представляло собой бетонное ограждение средней высотой 3,6 метра и общей протяженностью 106 километров (в черте Берлина – 43,1 километра), ограждение из металлической сетки (66,5 километра), сигнальное ограждение под напряжением (127,5 километра), дополнявшееся рвами (105,5 километра) и на отдельных участках противотанковыми укреплениями. Несмотря на принятые меры, в 1961-1988 годах пограничные сооружения сумели преодолеть около 39 тысяч человек. При попытке пересечения границы погибли по меньшей мере 140 человек, в том числе восемь пограничников ГДР, убитых неизвестными, около 200 человек были ранены, свыше трех тысяч – арестованы. В 1962 году в отношениях между СССР и США разразился кризис, который едва не привел к началу ядерной войны. 24 мая 1962 года советское политические и военное руководство приняло решение о размещении баллистических ракет с ядерными боеголовками на Кубе, где в 1959 году победила революция и к власти пришло леворадикальное правительство Фиделя Кастро, начавшее проводить независимую от США политику и с 1960 года взявшее курс на сближение с СССР. Москва рассматривала этот шаг как ответ на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. В ходе операции "Анадырь" с 17 июня по 22 октября 1962 года на Кубе были размещены ракетные системы средней и промежуточной дальности, средства ПВО, другая техника, развернута крупная группировка советских войск. 14 октября 1962 года американский самолет-разведчик обнаружил стартовые площадки советских ракет, президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы, потребовав от СССР немедленно вывести ракеты. 27 октября советской зенитной ракетой над островом был сбит самолет-разведчик США, пилот погиб. Президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и начать высадку на Кубу. Однако в результате не прекращавшихся интенсивных контактов сторонам удалось договориться: Москва решила вывести ракеты с Кубы, США в ответ снимали блокаду острова и соглашались на вывод своих ракет из Турции. Карибский кризис был преодолен. Осознание руководством СССР и США рисков, связанных с эскалацией напряженности в отношениях между двумя государствами; достижение Советским Союзом военно-стратегического паритета с Соединенными Штатами, обеспечившего взаимное гарантированное уничтожение в случае вооруженного конфликта; нарастание военных и политических трудностей в США в связи с вьетнамской войной; стремление некоторых европейских государств, в частности, Франции, ФРГ, к расширению собственных внешнеполитических возможностей путем смягчения противоречий в отношениях с СССР и другими социалистическими государствами привели к утверждению в международных отношениях политики разрядки. Это выразилось в достижении договоренностей между СССР и США об ограничении ракетно-ядерных вооружений и систем противоракетной обороны (Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 года, Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) 1972 и 1979 годов), активизации сотрудничества в торговой, научно-технической и других областях), укреплении безопасности в Европе на основе признания территориальных и политических реальностей, сложившихся после Второй мировой войны, и отказа от их изменения силовыми методами.12 августа 1970 года был подписан Московский договор между СССР и ФРГ, согласно которому признавались западная граница Польши по линии Одер – Нейсе и сложившаяся граница между ФРГ и ГДР. В мае 1972 года в ходе первого в послевоенной истории официального визита президента США в СССР наряду с соглашениями по ПРО и ОСВ лидеры двух стран Ричард Никсон и Леонид Брежнев подписали совместный документ "Основы взаимоотношений между СССР и США", установивший 12 принципов взаимоотношений двух государств, в том числе принципы равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Основополагающим документом, вобравшим в себя принципы политики разрядки международной напряженности, стал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подписанный в столице Финляндии Хельсинки 1 августа 1975 года руководителями 33 европейских стран, США и Канады. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года положил начало новому периоду холодной войны. США и их союзники бойкотировали Игры XXII летней Олимпиады в Москве в 1980 году, а пришедшая к власти в Вашингтоне администрация Рональда Рейгана объявила о начале реализации программы "звездных войн" – Стратегической оборонной инициативы (СОИ). По мнению американского президента, это должно было ликвидировать стратегический паритет и вывести США на лидирующие позиции по основным показателям в военной области и еще глубже втянуло бы Советский Союз в гибельную для него трясину гонки вооружений, что еще больше бы ослабило стагнирующую к тому времени советскую экономику. С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева в 1985 году в ходе серии советско-американских саммитов с участием сначала Рональда Рейгана, а затем Джорджа Буша-старшего две сверхдержавы перешли от открытой конфронтации к политике компромиссов и соглашений, прежде всего, в вопросах ядерного разоружения, что в конечном итоге коренным образом изменило двусторонние отношения и всю международную обстановку.В конце 1980-х годов по Восточной Европе прокатилась волна "бархатных революций", в результате которых пали просоветские коммунистические режимы. 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Окончание холодной войны официально зафиксировано в "Парижской хартии для новой Европы" (принята на совещании глав государств и правительств Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе 21 ноября 1990 году, с советской стороны подписана Михаилом Горбачевым) и в совместной декларации Российской Федерации и США (подписана президентом России Борисом Ельциным и президентом США Биллом Клинтоном 1 февраля 1992 года). (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, холодная война (1946-1991), сша, справки