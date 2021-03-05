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В Подмосковье 8 Марта и Масленицу встретят в традиционном формате
В Подмосковье 8 Марта и Масленицу встретят в традиционном формате
Восьмое марта и Масленица пройдут в Подмосковье в традиционном формате, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что для жителей будут... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:55
2021-03-05T21:12
масленица
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
8 марта
общество
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Восьмое марта и Масленица пройдут в Подмосковье в традиционном формате, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что для жителей будут подготовлены праздничные программы и мероприятия.Он отметил, что в каждом городе будут организованы праздничные гуляния. "Это добрая традиция, мы от неё не будем отказываться", - пояснил глава региона."Мы готовы к нормальной жизни. Самое главное, что у нас есть общее понимание с жителями по разным вопросам. Мы не видим каких-либо угроз", - добавил губернатор.В пятницу в Подмосковье выявили 750 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – более 217 тысяч.
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масленица, андрей воробьев, московская область (подмосковье), 8 марта, общество

В Подмосковье 8 Марта и Масленицу встретят в традиционном формате

20:55 05.03.2021 (обновлено: 21:12 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в Суздале
Празднование Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Восьмое марта и Масленица пройдут в Подмосковье в традиционном формате, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что для жителей будут подготовлены праздничные программы и мероприятия.

"Что касается длинных выходных, связанных с прекрасным 8 марта, то мы тоже подготовились ... В общественных местах лучше надеть маску. Но большое количество привившихся и переболевших, поэтому Роспотребнадзор даёт добро на большее присутствие в тех или иных местах – это радует", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в каждом городе будут организованы праздничные гуляния. "Это добрая традиция, мы от неё не будем отказываться", - пояснил глава региона.
"Мы готовы к нормальной жизни. Самое главное, что у нас есть общее понимание с жителями по разным вопросам. Мы не видим каких-либо угроз", - добавил губернатор.
В пятницу в Подмосковье выявили 750 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – более 217 тысяч.
Розы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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МасленицаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)8 мартаОбщество
 
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