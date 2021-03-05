https://ria.ru/20210305/prazdniki-1600156726.html

В Подмосковье 8 Марта и Масленицу встретят в традиционном формате

В Подмосковье 8 Марта и Масленицу встретят в традиционном формате

Восьмое марта и Масленица пройдут в Подмосковье в традиционном формате, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что для жителей будут... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:55

2021-03-05T20:55

2021-03-05T21:12

масленица

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

8 марта

общество

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Восьмое марта и Масленица пройдут в Подмосковье в традиционном формате, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что для жителей будут подготовлены праздничные программы и мероприятия.Он отметил, что в каждом городе будут организованы праздничные гуляния. "Это добрая традиция, мы от неё не будем отказываться", - пояснил глава региона."Мы готовы к нормальной жизни. Самое главное, что у нас есть общее понимание с жителями по разным вопросам. Мы не видим каких-либо угроз", - добавил губернатор.В пятницу в Подмосковье выявили 750 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – более 217 тысяч.

https://ria.ru/20210305/mart-1600041918.html

московская область (подмосковье)

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2021

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масленица, андрей воробьев, московская область (подмосковье), 8 марта, общество