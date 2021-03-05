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Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, снег и до минус трех
Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, снег и до минус трех
Облачная погода, осадки в виде снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:53
2021-03-05T07:53
россия
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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россия, александр синенков, погода, москва, общество

Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, снег и до минус трех

07:53 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на одной из улиц Москвы
Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Облачная погода, с прояснениями, возможен небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, а в Подмосковье от нуля - до минус 5 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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