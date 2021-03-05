https://ria.ru/20210305/pogoda-1600017669.html
Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, снег и до минус трех
Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, снег и до минус трех
Облачная погода, осадки в виде снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T07:53
2021-03-05T07:53
2021-03-05T07:53
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александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20210305/pogoda-1600013375.html
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