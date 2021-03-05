https://ria.ru/20210305/peterburg-1600053842.html

В Петербурге сиделку заподозрили в избиении 98-летней блокадницы

В Петербурге сиделку заподозрили в избиении 98-летней блокадницы

Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:21

2021-03-05T12:21

2021-03-05T13:05

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 27 февраля родственники 98-летней жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, заключили договор с подозреваемой для оказания услуг сиделки. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи.Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу, где находится в удовлетворительном состоянии.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.Пострадавшую от побоев блокадницу в Петербурге планируют выписать из больницы в субботу, сообщил РИА Новости представитель медучреждения."Пациентка была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали легкую закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины по всему телу. На сегодняшний день самочувствие женщины нормальное. Завтра ее планируют выписать", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200911/peterburg-1577080313.html

https://ria.ru/20200216/1564847471.html

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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия