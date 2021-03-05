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В Петербурге сиделку заподозрили в избиении 98-летней блокадницы
В Петербурге сиделку заподозрили в избиении 98-летней блокадницы
Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:21
2021-03-05T13:05
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 27 февраля родственники 98-летней жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, заключили договор с подозреваемой для оказания услуг сиделки. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи.Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу, где находится в удовлетворительном состоянии.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.Пострадавшую от побоев блокадницу в Петербурге планируют выписать из больницы в субботу, сообщил РИА Новости представитель медучреждения."Пациентка была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали легкую закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины по всему телу. На сегодняшний день самочувствие женщины нормальное. Завтра ее планируют выписать", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200911/peterburg-1577080313.html
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге сиделку заподозрили в избиении 98-летней блокадницы

12:21 05.03.2021 (обновлено: 13:05 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сиделка в Петербурге подозревается в том, что, будучи пьяной, избила и угрожала убийством 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ.
"Принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами МВД России в отношении 49-летней женщины по признакам преступления... "угроза убийством", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 27 февраля родственники 98-летней жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, заключили договор с подозреваемой для оказания услуг сиделки. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи.
Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу, где находится в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.
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Пострадавшую от побоев блокадницу в Петербурге планируют выписать из больницы в субботу, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
"Пациентка была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали легкую закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины по всему телу. На сегодняшний день самочувствие женщины нормальное. Завтра ее планируют выписать", - сказал собеседник агентства.
 
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