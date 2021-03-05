https://ria.ru/20210305/novosibirsk-1600013812.html

Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина

Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:42

2021-03-05T05:42

2021-03-05T06:49

россия

борис беляков

михаил мишустин

новосибирск

общество

политика

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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив, что эта информация не соответствует действительности.Он добавил, они не поддерживают введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов."Поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер", - уточнил пресс-секретарь премьера.По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает председатель правительства, мониторится и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений".Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы правительства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переводе части студентов Новосибирского госуниверситета на дистанционное обучение перед визитом Мишустина. Беляков заявил, что присутствие учащихся во время посещения вуза премьером ограничено не будет, они продолжат обучение в очном формате.

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россия, борис беляков, михаил мишустин, новосибирск, общество, политика