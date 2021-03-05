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Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина
Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:42
2021-03-05T05:42
2021-03-05T06:49
россия
борис беляков
михаил мишустин
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив, что эта информация не соответствует действительности.Он добавил, они не поддерживают введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов."Поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер", - уточнил пресс-секретарь премьера.По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает председатель правительства, мониторится и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений".Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы правительства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переводе части студентов Новосибирского госуниверситета на дистанционное обучение перед визитом Мишустина. Беляков заявил, что присутствие учащихся во время посещения вуза премьером ограничено не будет, они продолжат обучение в очном формате.
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россия, борис беляков, михаил мишустин, новосибирск, общество, политика
НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков
опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина
, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности", - сказал Беляков журналистам.
Он добавил, они не поддерживают введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.
"Поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер", - уточнил пресс-секретарь премьера.
По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает председатель правительства, мониторится и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений".
Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы правительства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переводе части студентов Новосибирского госуниверситета на дистанционное обучение перед визитом Мишустина. Беляков заявил, что присутствие учащихся во время посещения вуза премьером ограничено не будет, они продолжат обучение в очном формате.