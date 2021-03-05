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В Самаре на школьника упала наледь
В Самаре на школьника упала наледь
Следователи начали проверку после падения наледи на школьника в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:52
2021-03-05T20:52
2021-03-05T21:45
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после падения наледи на школьника в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, вечером в пятницу на проспекте Карла Маркса в Самаре на 10-летнего мальчика упала наледь с дома. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь."По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры региона, ребенок шел по улице с другом, который в момент опасности успел увернуться и не пострадал. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку деятельности управляющей компании, а также соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок отчистки домов от снега и наледи.
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самара, самарская область, происшествия
САМАРА, 5 мар - РИА Новости.
Следователи начали проверку после падения наледи на школьника в Самаре
, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером в пятницу на проспекте Карла Маркса в Самаре на 10-летнего мальчика упала наледь с дома. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
"По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, ребенок шел по улице с другом, который в момент опасности успел увернуться и не пострадал. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку деятельности управляющей компании, а также соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок отчистки домов от снега и наледи.