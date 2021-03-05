https://ria.ru/20210305/naled-1600156426.html

В Самаре на школьника упала наледь

В Самаре на школьника упала наледь

Следователи начали проверку после падения наледи на школьника в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:52

2021-03-05T20:52

2021-03-05T21:45

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после падения наледи на школьника в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, вечером в пятницу на проспекте Карла Маркса в Самаре на 10-летнего мальчика упала наледь с дома. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь."По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры региона, ребенок шел по улице с другом, который в момент опасности успел увернуться и не пострадал. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку деятельности управляющей компании, а также соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок отчистки домов от снега и наледи.

https://realty.ria.ru/20210218/naled-1597996928.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, самарская область, происшествия