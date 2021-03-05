https://ria.ru/20210305/mokhov-1600052595.html
"Скопинский маньяк" решил жениться
"Скопинский маньяк" решил жениться
Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", рассказал, что вернулся домой, а в дальнейшем планирует жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:24
2021-03-05T12:24
2021-03-05T15:26
виктор мохов
скопин
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", рассказал, что вернулся домой, а в дальнейшем планирует жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ.Более подробно он рассказывать не стал. По его словам, он намерен встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения, а также собирается искать своих детей.Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.На свободу Мохов вышел 3 марта. На следующий день он был обязан приехать в Скопин и в течение трех дней встать на учет, однако в доме на Октябрьской улице так и не появился. Позже стало известно, что он все-таки приехал в родной город и хотел переночевать в гостинице "Верда", но ему там отказали. Из-за опоздания к месту жительства полиция составила на Мохова административный протокол.Через некоторое время он появился в своем доме, но общаться с журналистами не стал.
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
скопин
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"Скопинский маньяк" закрыл перед журналистами форточку
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов вернулся домой в родной город после 17 лет в колонии и отказался от общения с журналистами, закрыв форточку.
2021-03-05T12:24
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РИА Новости
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РИА Новости
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виктор мохов, скопин, общество