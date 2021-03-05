https://ria.ru/20210305/mokhov-1600052595.html

"Скопинский маньяк" решил жениться

"Скопинский маньяк" решил жениться

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", рассказал, что вернулся домой, а в дальнейшем планирует жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:24

2021-03-05T12:24

2021-03-05T15:26

виктор мохов

скопин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_cf27027b967dc8b01a2b4d5885478d18.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", рассказал, что вернулся домой, а в дальнейшем планирует жениться. Об этом сообщает РЕН ТВ.Более подробно он рассказывать не стал. По его словам, он намерен встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения, а также собирается искать своих детей.Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года.На свободу Мохов вышел 3 марта. На следующий день он был обязан приехать в Скопин и в течение трех дней встать на учет, однако в доме на Октябрьской улице так и не появился. Позже стало известно, что он все-таки приехал в родной город и хотел переночевать в гостинице "Верда", но ему там отказали. Из-за опоздания к месту жительства полиция составила на Мохова административный протокол.Через некоторое время он появился в своем доме, но общаться с журналистами не стал.

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

скопин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Скопинский маньяк" закрыл перед журналистами форточку "Скопинский маньяк" Виктор Мохов вернулся домой в родной город после 17 лет в колонии и отказался от общения с журналистами, закрыв форточку. 2021-03-05T12:24 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, скопин, общество