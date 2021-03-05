https://ria.ru/20210305/metro-1600159059.html

В Москве станция "Сухаревская" возобновила работу в штатном режиме

В Москве станция "Сухаревская" возобновила работу в штатном режиме

Станция московского метро "Сухаревская" работает в штатном режиме, поезда в сторону центра останавливаются на станции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:33

2021-03-05T21:33

2021-03-05T21:33

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Станция московского метро "Сухаревская" работает в штатном режиме, поезда в сторону центра останавливаются на станции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции."Станция "Сухаревская" Калужско-Рижской (6) линии работает в штатном режиме. Поезда в сторону центра останавливаются на станции", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/metro-1599822095.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия