https://ria.ru/20210305/metro-1600159059.html
В Москве станция "Сухаревская" возобновила работу в штатном режиме
В Москве станция "Сухаревская" возобновила работу в штатном режиме
Станция московского метро "Сухаревская" работает в штатном режиме, поезда в сторону центра останавливаются на станции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:33
2021-03-05T21:33
2021-03-05T21:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Станция московского метро "Сухаревская" работает в штатном режиме, поезда в сторону центра останавливаются на станции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции."Станция "Сухаревская" Калужско-Рижской (6) линии работает в штатном режиме. Поезда в сторону центра останавливаются на станции", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия