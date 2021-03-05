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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600148079.html
Более 200 тысяч россиян с COVID-19 умерли с начала пандемии
Более 200 тысяч россиян с COVID-19 умерли с начала пандемии
Коронавирус в январе 2021 года стал основной причиной смерти 21 511 человек в России, еще в 4 781 случаях он предполагается как основная причина смерти (для... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:36
2021-03-05T19:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе 2021 года стал основной причиной смерти 21 511 человек в России, еще в 4 781 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в январе текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 2 388 человек, и в 8 427 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным ведомства, в декабре коронавирус стал основной причиной смерти 27 тысяч человек, в 5 396 случаях он предполагается как основная причина смерти.В общей сложности по всем этим категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля 2020 года в РФ умерли 200 432 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Более 200 тысяч россиян с COVID-19 умерли с начала пандемии

19:36 05.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ операционной городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
В операционной городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе 2021 года стал основной причиной смерти 21 511 человек в России, еще в 4 781 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.
По данным ведомства, в январе текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 2 388 человек, и в 8 427 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
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Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

"Число смертей от COVID-19 в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось", - отметили в Росстате.

По уточненным данным ведомства, в декабре коронавирус стал основной причиной смерти 27 тысяч человек, в 5 396 случаях он предполагается как основная причина смерти.
В общей сложности по всем этим категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля 2020 года в РФ умерли 200 432 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
 
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