https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600148079.html

Более 200 тысяч россиян с COVID-19 умерли с начала пандемии

Более 200 тысяч россиян с COVID-19 умерли с начала пандемии

Коронавирус в январе 2021 года стал основной причиной смерти 21 511 человек в России, еще в 4 781 случаях он предполагается как основная причина смерти (для... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:36

2021-03-05T19:36

2021-03-05T19:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе 2021 года стал основной причиной смерти 21 511 человек в России, еще в 4 781 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в январе текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 2 388 человек, и в 8 427 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным ведомства, в декабре коронавирус стал основной причиной смерти 27 тысяч человек, в 5 396 случаях он предполагается как основная причина смерти.В общей сложности по всем этим категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля 2020 года в РФ умерли 200 432 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество