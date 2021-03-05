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В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в 2022 году
В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в 2022 году
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:56
2021-03-05T13:00
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году."Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", — сказал он.Клюге подчеркнул, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия закончится. "Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", — добавил он.При этом, считает Клюге, необходима "европейская солидарность" — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу. ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.
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ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в 2022 году

11:56 05.03.2021 (обновлено: 13:00 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году.
"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", — сказал он.
Клюге подчеркнул, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия закончится.
"Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", — добавил он.
При этом, считает Клюге, необходима "европейская солидарность" — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.
По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.
ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.
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