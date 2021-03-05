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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600041389.html
В России за сутки умерли 462 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 462 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 462 кончины пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:06
2021-03-05T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 462 кончины пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 462 смерти... За весь период по России умерло 88 285 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 54 человека с коронавирусом, Подмосковье - 32, Санкт-Петербурге - 26.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 462 пациента с COVID-19

11:06 05.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Врач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 462 кончины пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 462 смерти... За весь период по России умерло 88 285 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 54 человека с коронавирусом, Подмосковье - 32, Санкт-Петербурге - 26.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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