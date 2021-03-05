https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600041389.html

В России за сутки умерли 462 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 462 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 462 кончины пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:06

2021-03-05T11:06

2021-03-05T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 462 кончины пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 88 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 462 смерти... За весь период по России умерло 88 285 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 54 человека с коронавирусом, Подмосковье - 32, Санкт-Петербурге - 26.

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество