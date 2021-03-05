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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:03
2021-03-05T11:03
2021-03-05T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область - 0,07%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия - 0,09%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика тыва