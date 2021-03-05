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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600040829.html
В России выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:02
2021-03-05T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне было на 361 больше, темп прироста снизился до 0,26 процента. У 12 процентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 462 человека, выписались 15 464.Больше всего новых пациентов в Москве (1757, днем ранее было 2150), Санкт-Петербурге (983) и Подмосковье (750), меньше всего в Туве (шесть), Еврейской автономной области (пять) и на Чукотке (два).Всего с прошлого марта заразились 4 301 159 человек, 3 885 321 поправились, больше 88 тысяч спасти не удалось.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115,6 миллиона. Погибли более двух с половиной миллионов человек. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусом

11:02 05.03.2021 (обновлено: 12:42 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне было на 361 больше, темп прироста снизился до 0,26 процента. У 12 процентов болезнь протекает без симптомов.
Умерли 462 человека, выписались 15 464.
Больше всего новых пациентов в Москве (1757, днем ранее было 2150), Санкт-Петербурге (983) и Подмосковье (750), меньше всего в Туве (шесть), Еврейской автономной области (пять) и на Чукотке (два).
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Всего с прошлого марта заразились 4 301 159 человек, 3 885 321 поправились, больше 88 тысяч спасти не удалось.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115,6 миллиона. Погибли более двух с половиной миллионов человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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