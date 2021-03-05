https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600040829.html

В России выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:02

2021-03-05T11:02

2021-03-05T12:42

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне было на 361 больше, темп прироста снизился до 0,26 процента. У 12 процентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 462 человека, выписались 15 464.Больше всего новых пациентов в Москве (1757, днем ранее было 2150), Санкт-Петербурге (983) и Подмосковье (750), меньше всего в Туве (шесть), Еврейской автономной области (пять) и на Чукотке (два).Всего с прошлого марта заразились 4 301 159 человек, 3 885 321 поправились, больше 88 тысяч спасти не удалось.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115,6 миллиона. Погибли более двух с половиной миллионов человек. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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