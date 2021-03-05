https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600040403.html

В Москве выявили 1757 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1757 новых случаев COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве - 1757, Санкт-Петербурге - 983, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:01

2021-03-05T11:01

2021-03-05T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве - 1757, Санкт-Петербурге - 983, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Туве - 6, Еврейской автономной области - 5, Чукотском автономном округе - 2.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600011956.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество