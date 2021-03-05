https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600040403.html
В Москве выявили 1757 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1757 новых случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве - 1757, Санкт-Петербурге - 983, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:01
2021-03-05T11:01
2021-03-05T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве - 1757, Санкт-Петербурге - 983, Подмосковье - 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Туве - 6, Еврейской автономной области - 5, Чукотском автономном округе - 2.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600011956.html
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество