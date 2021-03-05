https://ria.ru/20210305/konstitutsiya-1600036283.html
Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве
Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве
Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:39
2021-03-05T10:39
2021-03-05T13:33
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саксония
владимир легойда
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости организаторы встречи."Упоминание Бога есть в конституциях ФРГ и России. Это дает основание для обсуждения вопроса светскости в конституционном праве. В конституциях многих стран закреплен принцип светскости государства. Некоторые утверждают, что принцип светскости исключает упоминание Бога в конституции. Это интересный предмет для обсуждения в рамках российско-немецкого диалога", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Среди выступающих на конференции - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.Семинар организуют фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".В Конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Так, в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности".В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Идею внести упоминание Бога в основной закон поддержали все традиционные конфессии России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, саксония, владимир легойда, сергей мельников, русская православная церковь, москва
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости организаторы встречи.
"Упоминание Бога есть в конституциях ФРГ и России. Это дает основание для обсуждения вопроса светскости в конституционном праве. В конституциях многих стран закреплен принцип светскости государства. Некоторые утверждают, что принцип светскости исключает упоминание Бога в конституции. Это интересный предмет для обсуждения в рамках российско-немецкого диалога", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Среди выступающих на конференции - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
Семинар организуют фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".
В Конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Так, в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности".
В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.
Идею внести упоминание Бога в основной закон поддержали все традиционные конфессии России.