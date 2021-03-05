Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210305/konstitutsiya-1600036283.html
Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве
Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве
Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:39
2021-03-05T13:33
религия и мировоззрение
религия
россия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
саксония
владимир легойда
сергей мельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590463483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa298bf09a0029ab75679bb252399af6.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости организаторы встречи."Упоминание Бога есть в конституциях ФРГ и России. Это дает основание для обсуждения вопроса светскости в конституционном праве. В конституциях многих стран закреплен принцип светскости государства. Некоторые утверждают, что принцип светскости исключает упоминание Бога в конституции. Это интересный предмет для обсуждения в рамках российско-немецкого диалога", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Среди выступающих на конференции - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.Семинар организуют фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".В Конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Так, в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности".В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Идею внести упоминание Бога в основной закон поддержали все традиционные конфессии России.
https://ria.ru/20210218/kodeks-1597975065.html
россия
саксония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590463483_458:430:2616:2048_1920x0_80_0_0_806417964c213c7989b4449a1247b869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, саксония, владимир легойда, сергей мельников, русская православная церковь, москва

Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве

10:39 05.03.2021 (обновлено: 13:33 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЦеремония инаугурации президента Российской Федерации
Церемония инаугурации президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости организаторы встречи.
"Упоминание Бога есть в конституциях ФРГ и России. Это дает основание для обсуждения вопроса светскости в конституционном праве. В конституциях многих стран закреплен принцип светскости государства. Некоторые утверждают, что принцип светскости исключает упоминание Бога в конституции. Это интересный предмет для обсуждения в рамках российско-немецкого диалога", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Среди выступающих на конференции - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
Семинар организуют фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".
В Конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Так, в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности".
В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.
Идею внести упоминание Бога в основной закон поддержали все традиционные конфессии России.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 11:42
В Госдуме поддержали поправки еще в три кодекса о приоритете Конституции
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеСаксонияВладимир ЛегойдаСергей МельниковРусская православная церковьМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния