https://ria.ru/20210305/konstitutsiya-1600036283.html

Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве

Упоминание Бога в конституциях светских стран обсудят в Москве

Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:39

2021-03-05T10:39

2021-03-05T13:33

религия и мировоззрение

религия

россия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

саксония

владимир легойда

сергей мельников

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в конституции" с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости организаторы встречи."Упоминание Бога есть в конституциях ФРГ и России. Это дает основание для обсуждения вопроса светскости в конституционном праве. В конституциях многих стран закреплен принцип светскости государства. Некоторые утверждают, что принцип светскости исключает упоминание Бога в конституции. Это интересный предмет для обсуждения в рамках российско-немецкого диалога", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Среди выступающих на конференции - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.Семинар организуют фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.В преамбуле конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед Богом и людьми".В Конституции России с 2020 года также есть упоминание Бога. Так, в статье 67 основного закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности".В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Идею внести упоминание Бога в основной закон поддержали все традиционные конфессии России.

https://ria.ru/20210218/kodeks-1597975065.html

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религия, россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, саксония, владимир легойда, сергей мельников, русская православная церковь, москва