Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/khimoruzhie-1600062600.html
Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия
Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия
Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:03
2021-03-05T15:49
дмитрий песков
москва
лондон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что США и Великобритания могут ввести больше санкций против российского суверенного долга и некоторых бизнесменов. По данным собеседников агентства, Лондон намерен настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". Также в материале говорилось, что к обсуждению должны подключиться Франция и Германия.Песков заявил журналистам, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения. При этом он отметил, что пока это только публикации в СМИ.Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.В Кремле уже не раз опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.Ранее Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за Брюсселем новые ограничения установил и Вашингтон. В список попали 14 организаций и несколько чиновников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.
https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599957683.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599911295.html
москва
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, лондон, сша, в мире

Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия

13:03 05.03.2021 (обновлено: 15:49 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что США и Великобритания могут ввести больше санкций против российского суверенного долга и некоторых бизнесменов. По данным собеседников агентства, Лондон намерен настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". Также в материале говорилось, что к обсуждению должны подключиться Франция и Германия.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:21
В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"
Песков заявил журналистам, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения. При этом он отметил, что пока это только публикации в СМИ.

"Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что, исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы имеется химическое оружие", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.
В Кремле уже не раз опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.
Ранее Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за Брюсселем новые ограничения установил и Вашингтон. В список попали 14 организаций и несколько чиновников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии. 27 сентября 2017 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:55
В Госдуме напомнили США об истории ликвидации химоружия
 
Дмитрий ПесковМоскваЛондонСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния