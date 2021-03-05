Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия
13:03 05.03.2021 (обновлено: 15:49 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что США и Великобритания могут ввести больше санкций против российского суверенного долга и некоторых бизнесменов. По данным собеседников агентства, Лондон намерен настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". Также в материале говорилось, что к обсуждению должны подключиться Франция и Германия.
Песков заявил журналистам, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения. При этом он отметил, что пока это только публикации в СМИ.
"Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что, исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы имеется химическое оружие", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.
В Кремле уже не раз опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.
Ранее Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за Брюсселем новые ограничения установил и Вашингтон. В список попали 14 организаций и несколько чиновников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.
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