https://ria.ru/20210305/khimoruzhie-1600062600.html

Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия

Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия

Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:03

2021-03-05T13:03

2021-03-05T15:49

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы о наличии у нее химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что США и Великобритания могут ввести больше санкций против российского суверенного долга и некоторых бизнесменов. По данным собеседников агентства, Лондон намерен настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". Также в материале говорилось, что к обсуждению должны подключиться Франция и Германия.Песков заявил журналистам, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения. При этом он отметил, что пока это только публикации в СМИ.Пресс-секретарь еще раз напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.В Кремле уже не раз опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химоружия.Ранее Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за Брюсселем новые ограничения установил и Вашингтон. В список попали 14 организаций и несколько чиновников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.

https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599957683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599911295.html

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дмитрий песков, москва, лондон, сша, в мире