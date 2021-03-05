https://ria.ru/20210305/gruziya-1600106356.html

Эксперты рассказали, на сколько вырос интерес к авиабилетам в Грузию

Эксперты рассказали, на сколько вырос интерес к авиабилетам в Грузию

Спрос на перелеты в Грузию из России за последние десять дней в 37 раз выше, чем в среднем за прошедшие несколько месяцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:36

2021-03-05T16:36

2021-03-05T16:36

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спрос на перелеты в Грузию из России за последние десять дней в 37 раз выше, чем в среднем за прошедшие несколько месяцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на онлайн-сервис Aviasales.Эксперты отмечают, что после сообщения об открытии границ Грузии для россиян, бронирование авиабилетов восстановилось уже на 87 процентов по сравнению с периодом до пандемии. При этом возможность посетить эту страну совпала со смягчением действующих там ограничений, введенных из-за коронавируса. По выходным начнет работать городской транспорт. С 1 марта в Батуми и с 8 марта в других городах смогут открыться рестораны. В марте также возобновят работу музеи, рынки и ярмарки. Однако комендантский час с 21:00 до 05:00 останется в силе.Прямых рейсов из России в Тбилиси сейчас нет, но возможен перелет с пересадкой в Стамбуле. Билет на самолет в одну сторону эконом-классом стоит порядка 16,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210302/gruziya-1599452226.html

стамбул

батуми

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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