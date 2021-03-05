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https://ria.ru/20210305/gruziya-1600106356.html
Эксперты рассказали, на сколько вырос интерес к авиабилетам в Грузию
Эксперты рассказали, на сколько вырос интерес к авиабилетам в Грузию
Спрос на перелеты в Грузию из России за последние десять дней в 37 раз выше, чем в среднем за прошедшие несколько месяцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:36
2021-03-05T16:36
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спрос на перелеты в Грузию из России за последние десять дней в 37 раз выше, чем в среднем за прошедшие несколько месяцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на онлайн-сервис Aviasales.Эксперты отмечают, что после сообщения об открытии границ Грузии для россиян, бронирование авиабилетов восстановилось уже на 87 процентов по сравнению с периодом до пандемии. При этом возможность посетить эту страну совпала со смягчением действующих там ограничений, введенных из-за коронавируса. По выходным начнет работать городской транспорт. С 1 марта в Батуми и с 8 марта в других городах смогут открыться рестораны. В марте также возобновят работу музеи, рынки и ярмарки. Однако комендантский час с 21:00 до 05:00 останется в силе.Прямых рейсов из России в Тбилиси сейчас нет, но возможен перелет с пересадкой в Стамбуле. Билет на самолет в одну сторону эконом-классом стоит порядка 16,8 тысячи рублей.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, стамбул, батуми, грузия

Эксперты рассказали, на сколько вырос интерес к авиабилетам в Грузию

16:36 05.03.2021
 
© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спрос на перелеты в Грузию из России за последние десять дней в 37 раз выше, чем в среднем за прошедшие несколько месяцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на онлайн-сервис Aviasales.
Эксперты отмечают, что после сообщения об открытии границ Грузии для россиян, бронирование авиабилетов восстановилось уже на 87 процентов по сравнению с периодом до пандемии.
При этом возможность посетить эту страну совпала со смягчением действующих там ограничений, введенных из-за коронавируса. По выходным начнет работать городской транспорт. С 1 марта в Батуми и с 8 марта в других городах смогут открыться рестораны. В марте также возобновят работу музеи, рынки и ярмарки. Однако комендантский час с 21:00 до 05:00 останется в силе.
Прямых рейсов из России в Тбилиси сейчас нет, но возможен перелет с пересадкой в Стамбуле. Билет на самолет в одну сторону эконом-классом стоит порядка 16,8 тысячи рублей.
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