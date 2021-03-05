https://ria.ru/20210305/faberzhe-1600048232.html

Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках

Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках

Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:44

2021-03-05T13:44

2021-03-05T13:44

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германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы поддельных работах Фаберже на выставке в Государственном Эрмитаже.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.Он назвал слова Ружникова "серьезным обвинением", которое "придется доказывать". При этом Иванов добавил, что пока не знаком с заключением Эрмитажа по итогам исследования экспонатов выставки работ Фаберже. Однако, по его словам, все эти экспонаты сопровождены официальными документами.Как сообщал в марте Пиотровский, сейчас музей расширил выставку "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" двумя дополнительными витринами, где представлены как "точные юридические подделки" работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения. По его словам, таким образом Эрмитаж стремится подчеркнуть важность выставок как научного исследования.Выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась в Государственном Эрмитаже в конце ноября и будет работать до 14 марта. Здесь представлены экспонаты из коллекций Эрмитажа, музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск", Русского национального музея (Москва), а также музея христианской культуры (Санкт-Петербург).Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году. С 1866 года он на протяжении 15 лет посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. В 1885 году он получил звание "поставщик двора его императорского величества", одновременно началась и знаменитая серия пасхальных яиц. В 1910 году Фаберже был присвоен титул придворного ювелира Императорского двора.

https://ria.ru/20210302/faberzhe-1599560877.html

https://ria.ru/20210221/cartier-1598384503.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, фаберже, баден-баден, михаил пиотровский, германия