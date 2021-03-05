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https://ria.ru/20210305/faberzhe-1600048232.html
Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках
Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках
Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:44
2021-03-05T13:44
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
выставки
музеи
фаберже
баден-баден
михаил пиотровский
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы поддельных работах Фаберже на выставке в Государственном Эрмитаже.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.Он назвал слова Ружникова "серьезным обвинением", которое "придется доказывать". При этом Иванов добавил, что пока не знаком с заключением Эрмитажа по итогам исследования экспонатов выставки работ Фаберже. Однако, по его словам, все эти экспонаты сопровождены официальными документами.Как сообщал в марте Пиотровский, сейчас музей расширил выставку "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" двумя дополнительными витринами, где представлены как "точные юридические подделки" работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения. По его словам, таким образом Эрмитаж стремится подчеркнуть важность выставок как научного исследования.Выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась в Государственном Эрмитаже в конце ноября и будет работать до 14 марта. Здесь представлены экспонаты из коллекций Эрмитажа, музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск", Русского национального музея (Москва), а также музея христианской культуры (Санкт-Петербург).Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году. С 1866 года он на протяжении 15 лет посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. В 1885 году он получил звание "поставщик двора его императорского величества", одновременно началась и знаменитая серия пасхальных яиц. В 1910 году Фаберже был присвоен титул придворного ювелира Императорского двора.
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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, фаберже, баден-баден, михаил пиотровский, германия

Глава музея Фаберже подаст в суд на коллекционера, заявившего о подделках

13:44 05.03.2021
 
© The State Hermitage Museum /YoutubeЭкспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© The State Hermitage Museum /Youtube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Генеральный директор Музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов сообщил о намерении подать в суд на коллекционера Андрея Ружникова, заявившего о якобы поддельных работах Фаберже на выставке в Государственном Эрмитаже.
Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.
После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.

"Очень тяжело, конечно, будет Ружникову и его компании оспаривать и защищать свою правоту в суде, поскольку принято решение подать в суд, и я в суд на них подаю", - сказал Иванов в ходе онлайн-конференции "Ювелирное искусство и материальная культура".

Он назвал слова Ружникова "серьезным обвинением", которое "придется доказывать". При этом Иванов добавил, что пока не знаком с заключением Эрмитажа по итогам исследования экспонатов выставки работ Фаберже. Однако, по его словам, все эти экспонаты сопровождены официальными документами.
Как сообщал в марте Пиотровский, сейчас музей расширил выставку "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" двумя дополнительными витринами, где представлены как "точные юридические подделки" работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения. По его словам, таким образом Эрмитаж стремится подчеркнуть важность выставок как научного исследования.
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:15Культура
Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки
Выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась в Государственном Эрмитаже в конце ноября и будет работать до 14 марта. Здесь представлены экспонаты из коллекций Эрмитажа, музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск", Русского национального музея (Москва), а также музея христианской культуры (Санкт-Петербург).
Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году. С 1866 года он на протяжении 15 лет посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. В 1885 году он получил звание "поставщик двора его императорского величества", одновременно началась и знаменитая серия пасхальных яиц. В 1910 году Фаберже был присвоен титул придворного ювелира Императорского двора.
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КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажВыставкиМузеиФабержеБаден-БаденМихаил ПиотровскийГермания
 
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