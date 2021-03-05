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"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе
"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе
Киев готовится силой решить "донбасский вопрос" — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:00
2021-03-05T08:09
даниил безсонов
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
правый сектор
владимир зеленский
луганск
безопасность
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Киев готовится силой решить "донбасский вопрос" — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках уверены: подразделения Вооруженных сил Украины скоро могут перейти в масштабное наступление. РИА Новости рассказывает о ситуации в регионе.Весеннее обострениеПосле поражения ВСУ под Дебальцево в феврале 2015-го и подписания вторых Минских соглашений украинское руководство не рисковало проводить в Донбассе крупные наступательные операции. В Киеве окончательно поняли, что легкой победы на юго-востоке не получится. Война на годы перешла в позиционную фазу. Впрочем, обстреливать окопы Народной милиции ДНР и ЛНР, а также населенные пункты Донбасса ВСУ не прекращали никогда, там по-прежнему почти каждый день гибнут люди. Местные привыкли к разрывам снарядов и уже не считают артналеты предвестниками крупного наступления.Однако на этой неделе ситуация резко изменилась. Как сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в ночь на вторник ВСУ подвергли массированному обстрелу населенный пункт Ленинское на юге республики, за час выпустив сто крупнокалиберных мин. К счастью, в этот раз чудом обошлось без жертв.Несколькими днями ранее обстреливали Донецк. Накаляется обстановка и в Луганской народной республике. В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ установили 250 противотанковых мин на полях вблизи населенного пункта Орехово. Киев перебрасывает в зону конфликта эшелоны с военной техникой. В непризнанных республиках уверены: украинская армия готовит наступление."Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником, — заявил официальный представитель ДНР Даниил Безсонов. — Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы газосмазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца".Агрессивные намерения Киева отчасти подтверждает и недавнее высказывание главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что украинские военные отрабатывают наступательные действия в урбанизированной местности. По его словам, это необходимо, чтобы армия была готова "ко всем вариантам развития ситуации". Главком не уточнил, какие именно населенные пункты предстоит штурмовать украинским военным. Вероятно, он имел в виду донецкие и луганские агломерации — на Симферополь и Севастополь у ВСУ не хватит ни сил, ни решимости.Закон для войныЕще одно косвенное свидетельство того, что ВСУ собираются наступать, — законопроект, который в ближайшие дни во втором чтении должна принять Верховная рада. Как объяснил журналистам глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, документ позволит оперативно — в течение суток — привлечь к службе в армии резервистов с боевым опытом. Депутат добавил, что для этого на базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки."Зачем было это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? — задается вопросом бывший замгенпрокурора страны, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. — Это они на каких улицах собрались бои устраивать? В Донецке и Луганске? А зачем этот законопроект о новой системе призыва на военную службу? Они реально готовятся к войне. Об этом говорит и высказывание представителя трехсторонней контактной группы от украинской стороны о том, что Киев не будет исполнять Минские соглашения".По словам Кузьмина, в эту же канву ложится борьба с оппозиционными телеканалами, недавно прикрытыми по решению Совбеза Украины. Не секрет, что большинство украинцев против войны в Донбассе. Население просто-напросто устало от семилетнего вооруженного конфликта, которому не видно конца и края.Соответственно, чтобы не злить электорат, Киев решил зачистить информационное поле от любой критики. Для украинских властей это особенно важно, так как рейтинг президента Владимира Зеленского серьезно просел. И в тщетной надежде повысить популярность он вполне может решиться на "маленькую победоносную войну".Дать отпорКонечно, в Донбассе не сидят сложа руки. Вскоре после завершения войны в Нагорном Карабахе военные руоководители ДНР и ЛНР проанализировали причины поражения армянских войск и решили построить вторую линию обороны. Предположили также, что ВСУ попытаются повторить успех Азербайджана в применении ударных беспилотников, поэтому армии обеих непризнанных республик учатся противостоят атакам дронов.У Киева сейчас шесть разведывательно-ударных БПЛА "Байрактар" турецкого производства. Скоро закупят еще."Командованию наших Вооруженных сил известно обо всем, что происходит в ВСУ, принимаются меры, — отмечает Безсонов. — Но мы все, в том числе и гражданские, должны быть готовы к возможным наступательным действиям противника и усилению артиллерийских обстрелов наших городов. Если противник все же решится на масштабное наступление, это будет тяжелое испытание для нас и последнее для него".Когда именно могут возобновиться активные боевые действия, пока неясно. В ближайшие месяцы в Донбассе будет сильная распутица, затрудняющая передвижение войск и снабжение. Многие эксперты убеждены, что Киев начнет агрессию в начале мая. Называют даже дату — второе число месяца, день, на который в этом году попадает Пасха. Первая кровь в этой войне пролилась именно в православный праздник, когда боевики "Правого сектора"* в апреле 2014-го обстреляли блокпост ополчения у поселка Былбасовка под Славянском.В ДНР и ЛНР готовы дать отпор. В среду руководство Народной милиции ДНР разрешило подразделениям на линии соприкосновения стрелять по позициям ВСУ на упреждение "для защиты от украинского террора".*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210304/donbass-1599897429.html
https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html
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даниил безсонов, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, правый сектор, владимир зеленский, луганск, безопасность

"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе

08:00 05.03.2021 (обновлено: 08:09 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Киев готовится силой решить "донбасский вопрос" — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках уверены: подразделения Вооруженных сил Украины скоро могут перейти в масштабное наступление. РИА Новости рассказывает о ситуации в регионе.

Весеннее обострение

После поражения ВСУ под Дебальцево в феврале 2015-го и подписания вторых Минских соглашений украинское руководство не рисковало проводить в Донбассе крупные наступательные операции. В Киеве окончательно поняли, что легкой победы на юго-востоке не получится. Война на годы перешла в позиционную фазу. Впрочем, обстреливать окопы Народной милиции ДНР и ЛНР, а также населенные пункты Донбасса ВСУ не прекращали никогда, там по-прежнему почти каждый день гибнут люди. Местные привыкли к разрывам снарядов и уже не считают артналеты предвестниками крупного наступления.
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе
Однако на этой неделе ситуация резко изменилась. Как сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в ночь на вторник ВСУ подвергли массированному обстрелу населенный пункт Ленинское на юге республики, за час выпустив сто крупнокалиберных мин. К счастью, в этот раз чудом обошлось без жертв.
Несколькими днями ранее обстреливали Донецк. Накаляется обстановка и в Луганской народной республике. В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ установили 250 противотанковых мин на полях вблизи населенного пункта Орехово. Киев перебрасывает в зону конфликта эшелоны с военной техникой. В непризнанных республиках уверены: украинская армия готовит наступление.
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
"Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником, — заявил официальный представитель ДНР Даниил Безсонов. — Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы газосмазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца".
Агрессивные намерения Киева отчасти подтверждает и недавнее высказывание главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что украинские военные отрабатывают наступательные действия в урбанизированной местности. По его словам, это необходимо, чтобы армия была готова "ко всем вариантам развития ситуации". Главком не уточнил, какие именно населенные пункты предстоит штурмовать украинским военным. Вероятно, он имел в виду донецкие и луганские агломерации — на Симферополь и Севастополь у ВСУ не хватит ни сил, ни решимости.

Закон для войны

Еще одно косвенное свидетельство того, что ВСУ собираются наступать, — законопроект, который в ближайшие дни во втором чтении должна принять Верховная рада. Как объяснил журналистам глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, документ позволит оперативно — в течение суток — привлечь к службе в армии резервистов с боевым опытом. Депутат добавил, что для этого на базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Украинские военные на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:51
Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
"Зачем было это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? — задается вопросом бывший замгенпрокурора страны, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. — Это они на каких улицах собрались бои устраивать? В Донецке и Луганске? А зачем этот законопроект о новой системе призыва на военную службу? Они реально готовятся к войне. Об этом говорит и высказывание представителя трехсторонней контактной группы от украинской стороны о том, что Киев не будет исполнять Минские соглашения".
По словам Кузьмина, в эту же канву ложится борьба с оппозиционными телеканалами, недавно прикрытыми по решению Совбеза Украины. Не секрет, что большинство украинцев против войны в Донбассе. Население просто-напросто устало от семилетнего вооруженного конфликта, которому не видно конца и края.
© AP Photo / Efrem LukatskyТанк ВСУ во время учений
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Танк ВСУ во время учений
Соответственно, чтобы не злить электорат, Киев решил зачистить информационное поле от любой критики. Для украинских властей это особенно важно, так как рейтинг президента Владимира Зеленского серьезно просел. И в тщетной надежде повысить популярность он вполне может решиться на "маленькую победоносную войну".

Дать отпор

Конечно, в Донбассе не сидят сложа руки. Вскоре после завершения войны в Нагорном Карабахе военные руоководители ДНР и ЛНР проанализировали причины поражения армянских войск и решили построить вторую линию обороны. Предположили также, что ВСУ попытаются повторить успех Азербайджана в применении ударных беспилотников, поэтому армии обеих непризнанных республик учатся противостоят атакам дронов.
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Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе
У Киева сейчас шесть разведывательно-ударных БПЛА "Байрактар" турецкого производства. Скоро закупят еще.
"Командованию наших Вооруженных сил известно обо всем, что происходит в ВСУ, принимаются меры, — отмечает Безсонов. — Но мы все, в том числе и гражданские, должны быть готовы к возможным наступательным действиям противника и усилению артиллерийских обстрелов наших городов. Если противник все же решится на масштабное наступление, это будет тяжелое испытание для нас и последнее для него".
Когда именно могут возобновиться активные боевые действия, пока неясно. В ближайшие месяцы в Донбассе будет сильная распутица, затрудняющая передвижение войск и снабжение. Многие эксперты убеждены, что Киев начнет агрессию в начале мая. Называют даже дату — второе число месяца, день, на который в этом году попадает Пасха. Первая кровь в этой войне пролилась именно в православный праздник, когда боевики "Правого сектора"* в апреле 2014-го обстреляли блокпост ополчения у поселка Былбасовка под Славянском.
© AFP 2021 / Sergei SupinskyСторонники радикального движения "Правый сектор"* в Киеве
Сторонники радикального движения Правый сектор (организация запрещена в РФ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Сторонники радикального движения "Правый сектор"* в Киеве
В ДНР и ЛНР готовы дать отпор. В среду руководство Народной милиции ДНР разрешило подразделениям на линии соприкосновения стрелять по позициям ВСУ на упреждение "для защиты от украинского террора".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Даниил БезсоновСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПравый секторВладимир ЗеленскийЛуганскБезопасность
 
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