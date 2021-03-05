https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе

"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе

Киев готовится силой решить "донбасский вопрос" — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:09

даниил безсонов

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

правый сектор

владимир зеленский

луганск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/135641/21/1356412117_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_fe1ae1ad1638e0bccfb7d79af87d5c6e.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Киев готовится силой решить "донбасский вопрос" — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках уверены: подразделения Вооруженных сил Украины скоро могут перейти в масштабное наступление. РИА Новости рассказывает о ситуации в регионе.Весеннее обострениеПосле поражения ВСУ под Дебальцево в феврале 2015-го и подписания вторых Минских соглашений украинское руководство не рисковало проводить в Донбассе крупные наступательные операции. В Киеве окончательно поняли, что легкой победы на юго-востоке не получится. Война на годы перешла в позиционную фазу. Впрочем, обстреливать окопы Народной милиции ДНР и ЛНР, а также населенные пункты Донбасса ВСУ не прекращали никогда, там по-прежнему почти каждый день гибнут люди. Местные привыкли к разрывам снарядов и уже не считают артналеты предвестниками крупного наступления.Однако на этой неделе ситуация резко изменилась. Как сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в ночь на вторник ВСУ подвергли массированному обстрелу населенный пункт Ленинское на юге республики, за час выпустив сто крупнокалиберных мин. К счастью, в этот раз чудом обошлось без жертв.Несколькими днями ранее обстреливали Донецк. Накаляется обстановка и в Луганской народной республике. В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ установили 250 противотанковых мин на полях вблизи населенного пункта Орехово. Киев перебрасывает в зону конфликта эшелоны с военной техникой. В непризнанных республиках уверены: украинская армия готовит наступление."Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником, — заявил официальный представитель ДНР Даниил Безсонов. — Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы газосмазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца".Агрессивные намерения Киева отчасти подтверждает и недавнее высказывание главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что украинские военные отрабатывают наступательные действия в урбанизированной местности. По его словам, это необходимо, чтобы армия была готова "ко всем вариантам развития ситуации". Главком не уточнил, какие именно населенные пункты предстоит штурмовать украинским военным. Вероятно, он имел в виду донецкие и луганские агломерации — на Симферополь и Севастополь у ВСУ не хватит ни сил, ни решимости.Закон для войныЕще одно косвенное свидетельство того, что ВСУ собираются наступать, — законопроект, который в ближайшие дни во втором чтении должна принять Верховная рада. Как объяснил журналистам глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, документ позволит оперативно — в течение суток — привлечь к службе в армии резервистов с боевым опытом. Депутат добавил, что для этого на базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки."Зачем было это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? — задается вопросом бывший замгенпрокурора страны, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. — Это они на каких улицах собрались бои устраивать? В Донецке и Луганске? А зачем этот законопроект о новой системе призыва на военную службу? Они реально готовятся к войне. Об этом говорит и высказывание представителя трехсторонней контактной группы от украинской стороны о том, что Киев не будет исполнять Минские соглашения".По словам Кузьмина, в эту же канву ложится борьба с оппозиционными телеканалами, недавно прикрытыми по решению Совбеза Украины. Не секрет, что большинство украинцев против войны в Донбассе. Население просто-напросто устало от семилетнего вооруженного конфликта, которому не видно конца и края.Соответственно, чтобы не злить электорат, Киев решил зачистить информационное поле от любой критики. Для украинских властей это особенно важно, так как рейтинг президента Владимира Зеленского серьезно просел. И в тщетной надежде повысить популярность он вполне может решиться на "маленькую победоносную войну".Дать отпорКонечно, в Донбассе не сидят сложа руки. Вскоре после завершения войны в Нагорном Карабахе военные руоководители ДНР и ЛНР проанализировали причины поражения армянских войск и решили построить вторую линию обороны. Предположили также, что ВСУ попытаются повторить успех Азербайджана в применении ударных беспилотников, поэтому армии обеих непризнанных республик учатся противостоят атакам дронов.У Киева сейчас шесть разведывательно-ударных БПЛА "Байрактар" турецкого производства. Скоро закупят еще."Командованию наших Вооруженных сил известно обо всем, что происходит в ВСУ, принимаются меры, — отмечает Безсонов. — Но мы все, в том числе и гражданские, должны быть готовы к возможным наступательным действиям противника и усилению артиллерийских обстрелов наших городов. Если противник все же решится на масштабное наступление, это будет тяжелое испытание для нас и последнее для него".Когда именно могут возобновиться активные боевые действия, пока неясно. В ближайшие месяцы в Донбассе будет сильная распутица, затрудняющая передвижение войск и снабжение. Многие эксперты убеждены, что Киев начнет агрессию в начале мая. Называют даже дату — второе число месяца, день, на который в этом году попадает Пасха. Первая кровь в этой войне пролилась именно в православный праздник, когда боевики "Правого сектора"* в апреле 2014-го обстреляли блокпост ополчения у поселка Былбасовка под Славянском.В ДНР и ЛНР готовы дать отпор. В среду руководство Народной милиции ДНР разрешило подразделениям на линии соприкосновения стрелять по позициям ВСУ на упреждение "для защиты от украинского террора".*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210304/donbass-1599897429.html

https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html

https://ria.ru/20210303/donbass-1599782860.html

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил безсонов, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, правый сектор, владимир зеленский, луганск, безопасность