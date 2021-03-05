Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/aeroflot-1600137116.html
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:46
2021-03-05T18:52
туризм
новости - туризм
аэрофлот
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании."Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 рублей за сегмент", - сказал собеседник агентства."С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Ранее, весной 20 года, он был существенно снижен", - добавил он.
https://ria.ru/20210305/aeroflot-1600021490.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, аэрофлот, экономика

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

18:46 05.03.2021 (обновлено: 18:52 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании.
"Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 рублей за сегмент", - сказал собеседник агентства.
"С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Ранее, весной 20 года, он был существенно снижен", - добавил он.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 08:52
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах
 
ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
01:14Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ
Лента новостейМолния