https://ria.ru/20210305/aeroflot-1600137116.html

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:46

2021-03-05T18:46

2021-03-05T18:52

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аэрофлот

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании."Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 рублей за сегмент", - сказал собеседник агентства."С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Ранее, весной 20 года, он был существенно снижен", - добавил он.

https://ria.ru/20210305/aeroflot-1600021490.html

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