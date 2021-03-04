https://ria.ru/20210304/zhivotnye-1601258340.html

На природных территориях Москвы были замечены около 40 видов животных

На природных территориях Москвы были замечены около 40 видов животных

Специалисты Мосприроды в зимние месяцы провели более 100 маршрутных учетов, на природных территориях города были замечены около 40 видов животных, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-04T12:12

2021-03-04T12:12

2021-03-15T13:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды в зимние месяцы провели более 100 маршрутных учетов, на природных территориях города были замечены около 40 видов животных, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."Зимой в природных парках были замечены 13 видов зверей и 26 видов птиц. По предварительным подсчетам, самый распространенный обитатель московских природных территорий – белки. Их специалисты насчитали более 60 особей. На многих территориях отмечены следы зайца-русака и учтено около 40 особей, а ведь эти зайцы занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.Также специалисты заметили на семи природных территориях более 20 особей лис. Они были замечены в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Покровское-Стрешнево", природном заказнике "Долина реки Сетунь". Кроме того, на разных территориях фиксировались зайцы-беляки, ласки и горностаи, лесные куницы, кроты и землеройки, речные бобры и различные мышевидные грызуны.Среди птиц самыми многочисленными из 26 видов в ходе учетов стали синицы разных видов: большие синицы, лазоревки, московки и пухляки. Зафиксированы краснокнижные хищники, такие как ястребы-тетеревятники и перепелятники, несколько видов дятлов. При наличии снежного покрова перепись зверей и птиц продлится до середины марта.

https://ria.ru/20210303/porosyata-1601254063.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва