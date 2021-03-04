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У берегов Новой Зеландии произошло второе мощное землетрясение за день
У берегов Новой Зеландии произошло второе мощное землетрясение за день
Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:16
2021-03-04T21:16
2021-03-04T21:16
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.41 по времени UTC (20.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 998 километрах от города Фангареи. Очаг залегал на глубине 55,6 километров.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Оно было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.После землетрясение было обновлено предупреждение об угрозе цунами.Американский центр предупреждения о цунами сообщает, что разрушительные волны возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии
, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.41 по времени UTC (20.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 998 километрах от города Фангареи. Очаг залегал на глубине 55,6 километров.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Оно было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После землетрясение было обновлено предупреждение об угрозе цунами.
Американский центр предупреждения о цунами сообщает, что разрушительные волны возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.