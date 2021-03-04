https://ria.ru/20210304/zapret-1599911830.html
В Мадриде запретили все митинги 8 марта из-за коронавируса
В Мадриде запретили все митинги 8 марта из-за коронавируса
Власти приняли решение запретить в Мадриде и ближайших регионах все митинги в связи с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:58
2021-03-04T13:58
2021-03-04T13:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 4 мар – РИА Новости. Власти приняли решение запретить в Мадриде и ближайших регионах все митинги в связи с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19, сообщили в представительстве испанского правительства в сообществе Мадрид (входит столица и область)."Представительство правительства в сообществе Мадрид, изучив все предложения о проведении демонстраций и митингов, решило запретить все, которые были заявлены… на воскресенье, 7 марта и понедельник, 8 марта", - сообщил глава представительства Хосе Мануэль Франко на пресс-конференции.Он пояснил, что были сделаны заявки на проведение различных акций, в которых могли принять участие в общей сложности более 60 тысяч человек. По словам Франко, "сообщество Мадрид остается одним из регионов Испании с наибольшими показателями заражений, а людей, находящихся в больницах, – гораздо больше, чем в среднем в стране".За последние две недели в сообществе Мадрид были выявлены 261 случаев на сто тысяч населения, при том, что в среднем в Испании этот показатель – 159.Ранее Франко заявлял, что не будут разрешены митинги и шествия с участием более 500 человек.В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жёсткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.В настоящее время в Испании также идет обсуждение об ограничительных мерах во время Страстной недели, которая в этом году приходится на конец марта – начало апреля. Традиционно испанцы на это время часто уезжают в другие регионы. Власти опасаются, что это может привести к новой волне заражений.
https://ria.ru/20210304/privivka-1599860995.html
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коронавирус covid-19, мадрид (город), испания, в мире
МАДРИД, 4 мар – РИА Новости.
Власти приняли решение запретить в Мадриде
и ближайших регионах все митинги в связи с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19
, сообщили в представительстве испанского правительства в сообществе Мадрид (входит столица и область).
"Представительство правительства в сообществе Мадрид, изучив все предложения о проведении демонстраций и митингов, решило запретить все, которые были заявлены… на воскресенье, 7 марта и понедельник, 8 марта", - сообщил глава представительства Хосе Мануэль Франко на пресс-конференции.
Он пояснил, что были сделаны заявки на проведение различных акций, в которых могли принять участие в общей сложности более 60 тысяч человек. По словам Франко, "сообщество Мадрид остается одним из регионов Испании с наибольшими показателями заражений, а людей, находящихся в больницах, – гораздо больше, чем в среднем в стране".
За последние две недели в сообществе Мадрид были выявлены 261 случаев на сто тысяч населения, при том, что в среднем в Испании
этот показатель – 159.
Ранее Франко заявлял, что не будут разрешены митинги и шествия с участием более 500 человек.
В прошлом году многотысячная акция 8 марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жёсткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.
В настоящее время в Испании также идет обсуждение об ограничительных мерах во время Страстной недели, которая в этом году приходится на конец марта – начало апреля. Традиционно испанцы на это время часто уезжают в другие регионы. Власти опасаются, что это может привести к новой волне заражений.