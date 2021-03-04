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Захарова рассказала о помощи дипломатов россиянам за границей в пандемию
Захарова рассказала о помощи дипломатов россиянам за границей в пандемию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о работе российских дипломатов по возвращению российских граждан из-за границы в условиях пандемии и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:36
2021-03-04T12:36
мария захарова
русская православная церковь
финляндия
азербайджан
армения
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о работе российских дипломатов по возвращению российских граждан из-за границы в условиях пандемии и помощи им.По словам Захаровой, РПЦ очень помогала россиянам за рубежом в условиях пандемии, например, размещая людей в приходах.Как отметила Захарова, на фоне той работы, которую вел МИД РФ, появилось множество фейков о том, что ведомство якобы ничего не делает.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595509593.html
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мария захарова, русская православная церковь, финляндия, азербайджан, армения

Захарова рассказала о помощи дипломатов россиянам за границей в пандемию

12:36 04.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о работе российских дипломатов по возвращению российских граждан из-за границы в условиях пандемии и помощи им.
"Более 300 тысяч человек вернулись. Кто-то размещал у себя дома, кто-то помогал деньгами. Все участвовали в благотворительности, в том числе помогая каждый день... Кому-то оплачивали билеты, кому-то оплачивали питание, еду. Одни наши посольства разворачивали палаточные лагеря для того, чтобы людей как-то расселить. Кто-то брал к себе в квартиры", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала.
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По словам Захаровой, РПЦ очень помогала россиянам за рубежом в условиях пандемии, например, размещая людей в приходах.
"Были истории, когда дипломаты просто брали машины и ехали за людьми, потому что с дипномерами можно было проехать, и собирали людей по островам и привозили к самолету. Это такая была драматургия, что вы даже не представляете", - добавила она, подчеркнув, что российские дипломаты работали круглосуточно для оказания помощи гражданам.
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Как отметила Захарова, на фоне той работы, которую вел МИД РФ, появилось множество фейков о том, что ведомство якобы ничего не делает.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
 
Мария ЗахароваРусская православная церковьФинляндияАзербайджанАрмения
 
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