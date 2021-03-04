https://ria.ru/20210304/zakharova-1599893266.html

Захарова рассказала о помощи дипломатов россиянам за границей в пандемию

Захарова рассказала о помощи дипломатов россиянам за границей в пандемию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о работе российских дипломатов по возвращению российских граждан из-за границы в условиях пандемии и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:36

2021-03-04T12:36

2021-03-04T12:36

мария захарова

русская православная церковь

финляндия

азербайджан

армения

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о работе российских дипломатов по возвращению российских граждан из-за границы в условиях пандемии и помощи им.По словам Захаровой, РПЦ очень помогала россиянам за рубежом в условиях пандемии, например, размещая людей в приходах.Как отметила Захарова, на фоне той работы, которую вел МИД РФ, появилось множество фейков о том, что ведомство якобы ничего не делает.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595509593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kurily-1586501383.html

финляндия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, русская православная церковь, финляндия, азербайджан, армения