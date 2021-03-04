https://ria.ru/20210304/vmeshatelstvo--1599941698.html
В МИД призвали США доказать намерение не вмешиваться в дела других стран
В МИД призвали США доказать намерение не вмешиваться в дела других стран
Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:14
2021-03-04T16:14
2021-03-04T16:14
энтони блинкен
мария захарова
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран, без учета уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларантами, но мы будем следить, нужно поддерживать коллег в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Госсекретарь США в среду выступил с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики. Он заявил, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой. По его словам, администрация Джо Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером побуждать к реформам и демократии.
https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596891027.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, мария захарова, джо байден, сша, в мире