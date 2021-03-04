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В МИД призвали США доказать намерение не вмешиваться в дела других стран
В МИД призвали США доказать намерение не вмешиваться в дела других стран
Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:14
2021-03-04T16:14
энтони блинкен
мария захарова
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран, без учета уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларантами, но мы будем следить, нужно поддерживать коллег в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Госсекретарь США в среду выступил с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики. Он заявил, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой. По его словам, администрация Джо Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером побуждать к реформам и демократии.
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энтони блинкен, мария захарова, джо байден, сша, в мире

В МИД призвали США доказать намерение не вмешиваться в дела других стран

16:14 04.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран, без учета уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларантами, но мы будем следить, нужно поддерживать коллег в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США в среду выступил с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики. Он заявил, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой. По его словам, администрация Джо Байдена "будет делать это иначе" - собственным примером побуждать к реформам и демократии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Энтони БлинкенМария ЗахароваДжо БайденСШАВ мире
 
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