https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599888777.html

В РФПИ оценили перспективы использования вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

В РФПИ оценили перспективы использования вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Сотрудничество по вакцинам от коронавируса должно быть вне политики, одобрение Европейским агентством лекарственных средств позволит обеспечить 50 миллионов... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:11

2021-03-04T12:11

2021-03-04T12:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудничество по вакцинам от коронавируса должно быть вне политики, одобрение Европейским агентством лекарственных средств позволит обеспечить 50 миллионов жителей ЕС вакциной, начиная с июня 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V", оно проведет оценку по установленным в ЕС стандартам, сообщили в фонде."Приветствуем начало процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств. Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения", - заявил Дмитриев."Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", - добавил он.Дмитриев ранее заявлял, что масштабные поставки в ЕС начнутся только после того, как в России будут привиты все желающие.Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

европа

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-03-04T12:11 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, европа, в мире