https://ria.ru/20210304/utka-1601265253.html

Редкая и самая маленькая утка замечена в Кузьминках в Москве

Редкая и самая маленькая утка замечена в Кузьминках в Москве

Редкая утка чирок-свистунок, оставшаяся зимовать в столице, замечена на природных территориях "Кузьминки-Люблино", сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-04T10:46

2021-03-04T10:46

2021-03-15T13:59

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мосприрода

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Редкая утка чирок-свистунок, оставшаяся зимовать в столице, замечена на природных территориях "Кузьминки-Люблино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды (государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосприрода" - ред.) на природных территориях "Кузьминки-Люблино" среди зимующих на незамерзающих полыньях парка водоплавающих птиц заметили редких чирков-свистунков (Anas crecca). Их непросто было разглядеть среди больших скоплений крякв – самых многочисленных наших водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что редкая водоплавающая птица занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Чирок-свистунок – это самая мелкая утка, отличающаяся от крякв не только размером и окраской, но и большей проворностью в полёте.

https://ria.ru/20210204/utki-1596506731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва