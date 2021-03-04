Редкая и самая маленькая утка замечена в Кузьминках в Москве
10:46 04.03.2021 (обновлено: 13:59 15.03.2021)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Редкая утка чирок-свистунок, оставшаяся зимовать в столице, замечена на природных территориях "Кузьминки-Люблино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды (государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосприрода" - ред.) на природных территориях "Кузьминки-Люблино" среди зимующих на незамерзающих полыньях парка водоплавающих птиц заметили редких чирков-свистунков (Anas crecca). Их непросто было разглядеть среди больших скоплений крякв – самых многочисленных наших водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что редкая водоплавающая птица занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Чирок-свистунок – это самая мелкая утка, отличающаяся от крякв не только размером и окраской, но и большей проворностью в полёте.
"Свистунки - перелётные для нашей местности утки, но в незначительных количествах остаются зимовать в городе: около десятка птиц на всю Москву. Своё название они получили по характерным звукам самцов, которые в процессе ухаживания за самкой свистят, пригнув голову к воде. Постоянные пары эти утки создают осенью или на зимовке на юге, либо уже весной. Любят селиться на мелких сильно заросших водоёмах и болотах вблизи леса", - дополняется в сообщении.