https://ria.ru/20210304/truboukladchik-1599889102.html

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул немецкий порт Висмар

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул немецкий порт Висмар

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может наряду с баржей "Фортуна" достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более месяца в немецком порту... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:14

2021-03-04T12:14

2021-03-04T12:14

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может наряду с баржей "Фортуна" достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более месяца в немецком порту Висмара, покидает его, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking.Пока направление движения судна точно не ясно, но оно набирает скорость. Трубоукладчик "Фортуна" при этом продолжает работы по укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

https://ria.ru/20210303/potok-1599793832.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, экономика