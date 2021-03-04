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В Госдуму внесли законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции
В Госдуму внесли законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции
Депутаты от ЕР и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную табачную продукцию и оборудование для ее производства,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:39
2021-03-04T16:39
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты от ЕР и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную табачную продукцию и оборудование для ее производства, следует из базы данных ГД.Авторами законопроекта выступили депутаты Айрат Фаррахов (ЕР), Алексей Веллер (ЕР), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Андрей Луговой (ЛДПР)."В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства по аналогии с нормой части 3 статьи 81 УПК об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства Российской Федерации, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - говорится в пояснительной записке.Согласно проекту закона, после проведения необходимых исследований по решению суда передаются для уничтожения и утилизации. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Изъятые из незаконного оборота табачные изделия и основное технологическое оборудование для производства табачных изделий фотографируются или записываются на видео, по возможности опечатываются и на время проведения необходимых исследований по решению дознавателя и следователя передаются на хранение. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства.Авторы пояснили, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки."Это представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь - для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210301/gosduma-1599454202.html
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россия, лдпр, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции

16:39 04.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты от ЕР и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается уничтожать изъятые нелегальную табачную продукцию и оборудование для ее производства, следует из базы данных ГД.
Авторами законопроекта выступили депутаты Айрат Фаррахов (ЕР), Алексей Веллер (ЕР), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Андрей Луговой (ЛДПР).
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"В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства по аналогии с нормой части 3 статьи 81 УПК об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства Российской Федерации, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту закона, после проведения необходимых исследований по решению суда передаются для уничтожения и утилизации. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Изъятые из незаконного оборота табачные изделия и основное технологическое оборудование для производства табачных изделий фотографируются или записываются на видео, по возможности опечатываются и на время проведения необходимых исследований по решению дознавателя и следователя передаются на хранение. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства.
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Авторы пояснили, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки.
"Это представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь - для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
 
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