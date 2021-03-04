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Липецкая область
https://ria.ru/20210304/sotsobsluzhivanie-1599928115.html
Артамонов отменил запланированное повышение тарифов на соцобслуживание
Артамонов отменил запланированное повышение тарифов на соцобслуживание
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился отменить ранее запланированное повышение тарифов на надомное социальное обслуживание наиболее... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:16
2021-03-04T15:16
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился отменить ранее запланированное повышение тарифов на надомное социальное обслуживание наиболее незащищенных жителей области, сообщает пресс-служба администрации области.По ее данным, с 1 апреля в области планировалось повысить стоимость минимального набора социальных услуг с 360 до 1,2 тысяч рублей. Повышение должно было коснуться почти двенадцати тысяч жителей области. В основном, это одинокие старики и инвалиды."Эти люди больше всего нуждаются в нашей поддержке. Мы, как власть, обязаны защищать интересы этих граждан, особенно в условиях пандемии", – считает глава региона Артамонов.При этом даже после увеличения стоимости тарифы в регионе остались бы ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Те же самые услуги обходятся, например, жителям Тамбовской области в 1,5 тысячи рублей, Курской – в 1,8 тысяч рублей, Белгородской – в 2,2 тысячи рублей. В среднем по Центральному Федеральному округу - 1,5 тысяч рублей.В минимум социальных услуг входит доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, уборка помещений и приобретение медикаментов по рецептам врачей.Более 3,5 тысяч жителей Липецкой области обслуживаются на дому бесплатно. Это одиноко проживающие участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние дети и граждане, чей доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения. Для 2021 года эта сумма составляет 14,9 тысяч рублей.
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игорь артамонов

Артамонов отменил запланированное повышение тарифов на соцобслуживание

15:16 04.03.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился отменить ранее запланированное повышение тарифов на надомное социальное обслуживание наиболее незащищенных жителей области, сообщает пресс-служба администрации области.
По ее данным, с 1 апреля в области планировалось повысить стоимость минимального набора социальных услуг с 360 до 1,2 тысяч рублей. Повышение должно было коснуться почти двенадцати тысяч жителей области. В основном, это одинокие старики и инвалиды.
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"Эти люди больше всего нуждаются в нашей поддержке. Мы, как власть, обязаны защищать интересы этих граждан, особенно в условиях пандемии", – считает глава региона Артамонов.
При этом даже после увеличения стоимости тарифы в регионе остались бы ниже, чем в других регионах Центрального федерального округа. Те же самые услуги обходятся, например, жителям Тамбовской области в 1,5 тысячи рублей, Курской – в 1,8 тысяч рублей, Белгородской – в 2,2 тысячи рублей. В среднем по Центральному Федеральному округу - 1,5 тысяч рублей.
В минимум социальных услуг входит доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, уборка помещений и приобретение медикаментов по рецептам врачей.
Более 3,5 тысяч жителей Липецкой области обслуживаются на дому бесплатно. Это одиноко проживающие участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние дети и граждане, чей доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения. Для 2021 года эта сумма составляет 14,9 тысяч рублей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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