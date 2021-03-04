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Туризм
https://ria.ru/20210304/solovki-1599953854.html
Названы новые правила посещения туристами Соловков
Названы новые правила посещения туристами Соловков
При посещении Соловецких островов туристам теперь необязательно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:06
2021-03-04T18:06
туризм
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
туризм
александр цыбульский
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
соловецкие острова
архангельская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При посещении Соловецких островов туристам теперь необязательно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщает АТОР.Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, подтвердить состояние здоровья гости смогут и иными документами.Альтернативой послужит справка о положительном анализе на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда. Или сертификат прививки от COVID-19, выданный не ранее, чем за шесть месяцев. "Туристам необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.Туроператоры оценивают новацию неоднозначно. С одной стороны, хорошо, что это направление открыто для путешественников, утверждают они. Компании уже формируют летние комбинированные туры, включающие посещение Карелии и Соловков.С другой стороны, ковидные требования властей уменьшают число желающих отдохнуть на островах. "Рассчитывать на высокий спрос, пока существуют какие-либо ковидные ограничения по въезду, Соловкам не стоит", — сказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. Так, санатории Кавминвод, которые требуют справку об эпидокружении, загружаются в разы хуже, нежели отели в этом регионе, не требующие никаких документов. Необходимость предоставления бумаг как минимум вдвое снижает турпоток в тот или иной регион, делится наблюдениями эксперт.
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соловецкие острова
архангельская область
республика карелия
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, туризм, александр цыбульский, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, соловецкие острова, архангельская область, республика карелия, вакцинация

Названы новые правила посещения туристами Соловков

18:06 04.03.2021
 
© Фото : Александр КудрявцевЗа Святыми воротами гостя встречают монастырские храмы
За Святыми воротами гостя встречают монастырские храмы - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Александр Кудрявцев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При посещении Соловецких островов туристам теперь необязательно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщает АТОР.
Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, подтвердить состояние здоровья гости смогут и иными документами.
Альтернативой послужит справка о положительном анализе на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда. Или сертификат прививки от COVID-19, выданный не ранее, чем за шесть месяцев. "Туристам необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.
Туроператоры оценивают новацию неоднозначно. С одной стороны, хорошо, что это направление открыто для путешественников, утверждают они. Компании уже формируют летние комбинированные туры, включающие посещение Карелии и Соловков.
С другой стороны, ковидные требования властей уменьшают число желающих отдохнуть на островах. "Рассчитывать на высокий спрос, пока существуют какие-либо ковидные ограничения по въезду, Соловкам не стоит", — сказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. Так, санатории Кавминвод, которые требуют справку об эпидокружении, загружаются в разы хуже, нежели отели в этом регионе, не требующие никаких документов. Необходимость предоставления бумаг как минимум вдвое снижает турпоток в тот или иной регион, делится наблюдениями эксперт.
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