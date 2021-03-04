https://ria.ru/20210304/sng-1599937989.html

В СНГ планируют создать комиссию по правам человека

В СНГ планируют создать комиссию по правам человека

Комиссию по правам человека планируется создать в СНГ, ее работа, в том числе, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики, сообщила РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:55

2021-03-04T15:55

2021-03-04T15:55

снг

в мире

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Комиссию по правам человека планируется создать в СНГ, ее работа, в том числе, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики, сообщила в четверг пресс-служба исполкома Содружества."Государства - участники Содружества Независимых Государств считают актуальным запуск деятельности комиссии по правам человека СНГ. Заседание экспертной группы по вопросу создания комиссии состоялось 4 марта в Минске… На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по данной теме", - говорится в сообщении на сайте исполкома.Отмечается, что в обсуждении, которое прошло с использованием видеоконференцсвязи, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.По данным исполкома, участники заседания отметили необходимость проработки организационных и финансовых вопросов деятельности комиссии.

https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, в мире