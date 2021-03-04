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В СНГ планируют создать комиссию по правам человека
В СНГ планируют создать комиссию по правам человека
Комиссию по правам человека планируется создать в СНГ, ее работа, в том числе, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики, сообщила РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:55
2021-03-04T15:55
снг
в мире
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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Комиссию по правам человека планируется создать в СНГ, ее работа, в том числе, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики, сообщила в четверг пресс-служба исполкома Содружества."Государства - участники Содружества Независимых Государств считают актуальным запуск деятельности комиссии по правам человека СНГ. Заседание экспертной группы по вопросу создания комиссии состоялось 4 марта в Минске… На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по данной теме", - говорится в сообщении на сайте исполкома.Отмечается, что в обсуждении, которое прошло с использованием видеоконференцсвязи, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.По данным исполкома, участники заседания отметили необходимость проработки организационных и финансовых вопросов деятельности комиссии.
https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html
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снг, в мире

В СНГ планируют создать комиссию по правам человека

15:55 04.03.2021
 
© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : МПА СНГ
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Комиссию по правам человека планируется создать в СНГ, ее работа, в том числе, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики, сообщила в четверг пресс-служба исполкома Содружества.
"Государства - участники Содружества Независимых Государств считают актуальным запуск деятельности комиссии по правам человека СНГ. Заседание экспертной группы по вопросу создания комиссии состоялось 4 марта в Минске… На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по данной теме", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
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Отмечается, что в обсуждении, которое прошло с использованием видеоконференцсвязи, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.

"Было подчеркнуто, что начало работы комиссии будет способствовать налаживанию интеграционного взаимодействия по правочеловеческому направлению гуманитарного сотрудничества, послужит укреплению авторитета СНГ как одной из ключевых международных организаций на постсоветском пространстве, в том числе в сфере защиты прав человека, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики", - говорится в сообщении.

По данным исполкома, участники заседания отметили необходимость проработки организационных и финансовых вопросов деятельности комиссии.
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