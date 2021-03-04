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Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

Словацкий премьер Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про регион Закарпатья. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:59

2021-03-04T15:59

2021-03-04T17:17

игорь матович

дмитрий кулеба

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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про регион Закарпатья.Во вторник Матович в интервью братиславскому радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание Матовича прискорбным.В среду в МИД Украины пригласили словацкого временного поверенного в делах Матуша Корбу, которому вручили ноту протеста из-за высказывания премьера.На следующий день свои извинения Кулебе принес глава МИД Словакии Иван Корчок.Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. Сейчас является одной из областей Украины.

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