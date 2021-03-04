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Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье
Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье
Словацкий премьер Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про регион Закарпатья. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:59
2021-03-04T17:17
игорь матович
дмитрий кулеба
мид словакии
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москва
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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про регион Закарпатья.Во вторник Матович в интервью братиславскому радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание Матовича прискорбным.В среду в МИД Украины пригласили словацкого временного поверенного в делах Матуша Корбу, которому вручили ноту протеста из-за высказывания премьера.На следующий день свои извинения Кулебе принес глава МИД Словакии Иван Корчок.Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. Сейчас является одной из областей Украины.
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игорь матович, дмитрий кулеба, мид словакии, чехословакия, мид украины, москва, венгрия, в мире

Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

15:59 04.03.2021 (обновлено: 17:17 04.03.2021)
 
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Читать ria.ru в
ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович извинился перед украинцами за свою шутку про регион Закарпатья.
"Словацкая позиция к территориальной целостности Украины всегда была очень ясной. Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия. Словаччина — твій друг", — написал политик в Twitter.
Во вторник Матович в интервью братиславскому радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", сказал: "Закарпатскую Украину", сразу добавив: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание Матовича прискорбным.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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В среду в МИД Украины пригласили словацкого временного поверенного в делах Матуша Корбу, которому вручили ноту протеста из-за высказывания премьера.
На следующий день свои извинения Кулебе принес глава МИД Словакии Иван Корчок.
Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. Сейчас является одной из областей Украины.
 
Игорь МатовичДмитрий КулебаМИД СловакииЧехословакияМИД УкраиныМоскваВенгрияВ мире
 
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