https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599959360.html

Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии

Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии

Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:25

2021-03-04T17:25

2021-03-04T17:25

замена условного срока навального

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны, заявил РИА Новости депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения."Новые санкции против России наносят ущерб нашей экономике и, таким образом, вредят Германии. Конечно, риск новой холодной войны присутствует. Именно поэтому мы должны положить конец этой бессмысленной политике санкций. Я боюсь, что ЕС последует примеру наращивания санкционного давления в отношении России. С избранием (президента США Джо) Байдена сотрудничество между США и ЕС стало более тесным", - заявил Линдеманн.Политик отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на ЕС с целью препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", так как США продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире