Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны, заявил РИА Новости депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
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"Новые санкции против России наносят ущерб нашей экономике и, таким образом, вредят Германии. Конечно, риск новой холодной войны присутствует. Именно поэтому мы должны положить конец этой бессмысленной политике санкций. Я боюсь, что ЕС последует примеру наращивания санкционного давления в отношении России. С избранием (президента США Джо) Байдена сотрудничество между США и ЕС стало более тесным", - заявил Линдеманн.
Политик отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на ЕС с целью препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", так как США продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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