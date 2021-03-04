Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599959360.html
Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии
Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии
Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:25
2021-03-04T17:25
замена условного срока навального
северный поток — 2
алексей навальный
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147548_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_41d30c6d74d13bcbfda06ba44c73a236.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны, заявил РИА Новости депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения."Новые санкции против России наносят ущерб нашей экономике и, таким образом, вредят Германии. Конечно, риск новой холодной войны присутствует. Именно поэтому мы должны положить конец этой бессмысленной политике санкций. Я боюсь, что ЕС последует примеру наращивания санкционного давления в отношении России. С избранием (президента США Джо) Байдена сотрудничество между США и ЕС стало более тесным", - заявил Линдеманн.Политик отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на ЕС с целью препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", так как США продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147548_200:156:2723:2048_1920x0_80_0_0_119b99e520350eb267ab1b470ebd3aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире

Немецкий политик заявил, что новые санкции против России вредят Германии

17:25 04.03.2021
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение США и ЕС все новых санкций против России может обернуться напряженностью в отношениях между странами, сравнимой по уровню с временами холодной войны, заявил РИА Новости депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
"Новые санкции против России наносят ущерб нашей экономике и, таким образом, вредят Германии. Конечно, риск новой холодной войны присутствует. Именно поэтому мы должны положить конец этой бессмысленной политике санкций. Я боюсь, что ЕС последует примеру наращивания санкционного давления в отношении России. С избранием (президента США Джо) Байдена сотрудничество между США и ЕС стало более тесным", - заявил Линдеманн.
Политик отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на ЕС с целью препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", так как США продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 08:00
Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России
 
Замена условного срока НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйЕвросоюзСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния