https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html

В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России

В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России

Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:20

2021-03-04T15:20

2021-03-04T15:20

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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах, считают эксперты ООН в области прав человека.Согласно заявлению экспертов ООН, внутреннее законодательство разрешает президенту США объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции, на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами. По мнению экспертов, введение режима ЧП кажется оправданием для введения санкций на неопределенный срок.В связи с этим в их заявлении также содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, чтобы предотвратить любое негативное воздействие на права человека лиц, подпадающих под санкции.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599877325.html

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