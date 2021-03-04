В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах, считают эксперты ООН в области прав человека.
Согласно заявлению экспертов ООН, внутреннее законодательство разрешает президенту США объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции, на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами. По мнению экспертов, введение режима ЧП кажется оправданием для введения санкций на неопределенный срок.
"Санкции, введенные США на основании объявленного чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в Китае, на Кубе, в Гаити, Иране, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других странах по всему миру, включая права на свободу передвижения, объединения, надлежащую правовую процедуру, такую как справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновности, а также экономические и социальные права и само право на жизнь", - говорится в заявлении экспертов.
В связи с этим в их заявлении также содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, чтобы предотвратить любое негативное воздействие на права человека лиц, подпадающих под санкции.