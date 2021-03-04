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В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России
В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России
Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:20
2021-03-04T15:20
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах, считают эксперты ООН в области прав человека.Согласно заявлению экспертов ООН, внутреннее законодательство разрешает президенту США объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции, на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами. По мнению экспертов, введение режима ЧП кажется оправданием для введения санкций на неопределенный срок.В связи с этим в их заявлении также содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, чтобы предотвратить любое негативное воздействие на права человека лиц, подпадающих под санкции.
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россия, оон, сша, в мире

В ООН заявили, что санкции США нарушают права человека в России

15:20 04.03.2021
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Односторонние санкции, объявляемые США на основании чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в России, Китае, Венесуэле и других странах, считают эксперты ООН в области прав человека.
Согласно заявлению экспертов ООН, внутреннее законодательство разрешает президенту США объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции, на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами. По мнению экспертов, введение режима ЧП кажется оправданием для введения санкций на неопределенный срок.

"Санкции, введенные США на основании объявленного чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в Китае, на Кубе, в Гаити, Иране, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других странах по всему миру, включая права на свободу передвижения, объединения, надлежащую правовую процедуру, такую как справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновности, а также экономические и социальные права и само право на жизнь", - говорится в заявлении экспертов.

В связи с этим в их заявлении также содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, чтобы предотвратить любое негативное воздействие на права человека лиц, подпадающих под санкции.
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