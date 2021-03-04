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В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе

В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:02

2021-03-04T20:02

2021-03-04T21:15

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оренбургская область

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УФА, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе, сообщила пресс-служба главы региона.Лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий 23 февраля в течение нескольких часов помогали машинам выехать с занесенного участка и бегом сопровождали их, указывая дорогу.На церемонии полицейские рассказали, что сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Они вспоминают, что спасенные водители сигналили и благодарили их."От имени всех, кому вы помогли, от себя лично — благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", — сказал инспекторам глава региона.

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