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В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе
В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:02
2021-03-04T21:15
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общество
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УФА, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе, сообщила пресс-служба главы региона.Лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий 23 февраля в течение нескольких часов помогали машинам выехать с занесенного участка и бегом сопровождали их, указывая дорогу.На церемонии полицейские рассказали, что сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Они вспоминают, что спасенные водители сигналили и благодарили их."От имени всех, кому вы помогли, от себя лично — благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", — сказал инспекторам глава региона.
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оренбургская область, общество

В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе

20:02 04.03.2021 (обновлено: 21:15 04.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
Губернатор Оренбургской области наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе, сообщила пресс-служба главы региона.
Лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий 23 февраля в течение нескольких часов помогали машинам выехать с занесенного участка и бегом сопровождали их, указывая дорогу.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области наградил часами двоих полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
Губернатор Оренбургской области наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области наградил часами двоих полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
На церемонии полицейские рассказали, что сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Они вспоминают, что спасенные водители сигналили и благодарили их.
"От имени всех, кому вы помогли, от себя лично — благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", — сказал инспекторам глава региона.
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