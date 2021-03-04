В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе
20:02 04.03.2021 (обновлено: 21:15 04.03.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской области
УФА, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил наградные часы двоим полицейским, которые получили обморожения, спасая водителей на заснеженной трассе, сообщила пресс-служба главы региона.
Лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий 23 февраля в течение нескольких часов помогали машинам выехать с занесенного участка и бегом сопровождали их, указывая дорогу.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области наградил часами двоих полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области наградил часами двоих полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей
На церемонии полицейские рассказали, что сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Они вспоминают, что спасенные водители сигналили и благодарили их.
"От имени всех, кому вы помогли, от себя лично — благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", — сказал инспекторам глава региона.