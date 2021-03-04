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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210304/poliklinika-1599992859.html
Детская поликлиника в Майкопе переехала в новое здание
Детская поликлиника в Майкопе переехала в новое здание
Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:14
2021-03-04T20:14
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.До последнего времени поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка и проживает много молодых семей. В связи с этим было принято решение приобрести для учреждения новое здание и современное медоборудование. На эти цели было направлено 180 миллионов рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики."Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новом здании все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу "бережливых технологий"."В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника – очередной завершенный проект в рамках программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны президенту РФ, правительству РФ, нашему куратору – Минсельхозу РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные на открытии объекта.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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мурат кумпилов, республика адыгея, общество

Детская поликлиника в Майкопе переехала в новое здание

20:14 04.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМонумент при въезде в город Майкоп
Монумент при въезде в город Майкоп - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
До последнего времени поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка и проживает много молодых семей. В связи с этим было принято решение приобрести для учреждения новое здание и современное медоборудование. На эти цели было направлено 180 миллионов рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
"Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом здании все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу "бережливых технологий".
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"В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника – очередной завершенный проект в рамках программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны президенту РФ, правительству РФ, нашему куратору – Минсельхозу РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные на открытии объекта.
Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.
Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.
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