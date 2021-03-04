https://ria.ru/20210304/poliklinika-1599992859.html
Детская поликлиника в Майкопе переехала в новое здание
Детская поликлиника в Майкопе переехала в новое здание
Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:14
2021-03-04T20:14
2021-03-04T20:14
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151103/08/1511030858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e180452a33e075be71cac3d3c58d3f4.jpg
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.До последнего времени поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка и проживает много молодых семей. В связи с этим было принято решение приобрести для учреждения новое здание и современное медоборудование. На эти цели было направлено 180 миллионов рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики."Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новом здании все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу "бережливых технологий"."В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника – очередной завершенный проект в рамках программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны президенту РФ, правительству РФ, нашему куратору – Минсельхозу РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные на открытии объекта.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151103/08/1511030858_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_a13aee07163ab1f47298615dd2521823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, республика адыгея, общество
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Майкопская городская детская поликлиника переехала в новый корпус и получила новое медоборудование благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
До последнего времени поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка и проживает много молодых семей. В связи с этим было принято решение приобрести для учреждения новое здание и современное медоборудование. На эти цели было направлено 180 миллионов рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
"Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом здании все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу "бережливых технологий".
"В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника – очередной завершенный проект в рамках программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны президенту РФ, правительству РФ, нашему куратору – Минсельхозу
РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова
, сказанные на открытии объекта.
Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай
, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области
, Адыгея, Алтайский край
, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.
Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.