https://ria.ru/20210304/pobediteli-1599938288.html

Определены победители проекта "Героям – быть!" по итогам 2020 года

Определены победители проекта "Героям – быть!" по итогам 2020 года

Подведены итоги Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" по итогам 2020 года. На церемонию награждения победителей в Москву... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:01

2021-03-04T16:01

2021-03-04T16:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 мар — АНО Центр социальных проектов "Быть человеком". Подведены итоги Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" по итогам 2020 года. На церемонию награждения победителей в Москву приехали финалисты конкурса из 22 городов России."Проект "Героям – быть!" проходит уже шесть лет. За это время к нашей инициативе присоединились десятки компаний промышленного сектора страны, фонды и некоммерческие организации. Мы рассказали о подвигах и волонтерской деятельности 600 граждан страны. Наша цель – не только в том, чтобы рассказывать о героях, но и способствовать росту числа неравнодушных людей", - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" (организатор инициативы).Проект "Героям – быть!" поддержали многие известные люди: гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка заслуженный мастер спорта России, действительный государственный советник РФ 3-го класса Светлана Хоркина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, заслуженный артист РФ Евгений Маргулис, актрисы Елена Захарова, Наталья Тетенова, Евгения Короткевич, музыкант Алексей Кортнев, актер театра и кино Станислав Дужников, общественный деятель Оксана Федорова, космонавт, Герой России Сергей Волков.Вручая одну из наград, актриса Елена Захарова подчеркнула, что волонтерские организации нуждаются в поддержке, особенно в непростой период пандемии. И проекты, подобные "Героям – быть!", помогают привлечь внимание общества к теме добровольчества.Финалисты проекта определились по итогам открытого голосования, в котором приняло участие почти 16 тысяч человек. В шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Всего в 2020 году на конкурсный отбор поступило более 100 заявок."Кажется, что пандемия убедила абсолютно всех в важности волонтерской работы. Но широкое вовлечение россиян в это благородное дело невозможно без вдохновляющих примеров. "Героям - быть!" не первый год помогает привлекать внимание общества к невероятным людям, на которых стоит равняться. Здорово, что с каждым годом таких людей и компаний становится больше", - сказал член жюри проекта "Героям – быть!", член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.Награда проекта – уникальная. Она разработана Национальным центром промдизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена при помощи аддитивных технологий. Ее дизайн - контраст между сдержанной оболочкой и яркой сердцевиной, которая будто вырывается наружу, олицетворяя широту горящей души, ее невероятную силу и мощь.Победителями "Героям – быть!" по итогам 2020 года стали: в номинации "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни) основатель детского спортивно-технического клуба и благотворитель Владимир Волгин (АО "НПП "Исток" им. Шокина").В номинации "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа) первое место занял Александр Качалков ("НПП "Исток" им. Шокина"), который создал отряд единомышленников для поиска и захоронения останков павших воинов.Лидером в номинации "Оберегая планету" (деятельность по охране окружающей среды) стал слесарь по ремонту подвижного состава из Читы Владимир Малютин, который тушил лесные и степные пожары в Забайкальском крае.В номинации "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность) победу одержала кладовщик Тверского вагоностроительного завода Людмила Духина, координатор и участник поисково-спасательного отряда "Сова".В номинации "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни) безоговорочную победу одержал аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда АО "Интер РАО-Электрогенерация" Денис Елькин, который спас на пожаре 5 человек, а также щенка."Командой героев" (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ) стало АО "СУЭК" за масштабную противоэпидемиологическую программу.В номинации "Вирус добра" победил Благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро" за создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей. Фонд получил от АНО ЦСП "Быть человеком" грант на 100 тысяч рублей."Народным героем" (лидер открытого голосования) признан почтальон Управления федеральной почтовой связи Ярославской области – АО "Почта России" Сергей Кондаков. В ходе народного голосования он набрал более 2 тысяч голосов.Призы от оргкомитета и жюри получили АО "ОМК" за широкую программу корпоративного волонтерства и работник Московской дирекции тяги РЖД Станислав Тузлуков, совершивший масштабный велопробег в честь 75-летия Победы в ВОВ.В этом году учреждена специальная номинация "Чудотворцы" (лучший проект по борьбе с пандемией коронавируса). Победителем в ней признан фонд "Жизнь с ДЦП" - во время пандемии организация провела масштабную акцию, благодаря которой 1500 семей получили помощь. "Героям – быть!" проводится с 2015 года. Это инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.За время проведения проекта было награждено свыше 100 героев из 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России. АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей. Основные проекты ЦСП "Быть человеком": Всероссийский проект в области социальной ответственности "Героям – быть!", конкурс для СМИ "Герои пера".Контакты ЦСП "Быть человеком":www.tobehero.rupr@csprojects.ruТелефон: +7 (910) 430 23 86 Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы