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В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:57
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".По данным пресс-службы, на месте столкновения находятся сотрудники ГИБДД, службы скорой помощи и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. В пресс-службе отметили, что асфальтобетонное покрытие на участке обработано противогололедными материалами.
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санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП

10:57 04.03.2021 (обновлено: 11:04 04.03.2021)
 
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбНа месте массового ДТП на КАД под Петербургом
На месте массового ДТП на КАД под Петербургом - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"Около 06:50 на 91-м километре внешнего кольца КАД произошло столкновение семи легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате пострадало три человека. Поврежденные автомобили занимают первую и вторую полосы. В связи с этим, по данным на 09:20, образовался затор протяженностью около двух километров", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
06:06
В Приморье произошло ДТП с 15 машинами
По данным пресс-службы, на месте столкновения находятся сотрудники ГИБДД, службы скорой помощи и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. В пресс-службе отметили, что асфальтобетонное покрытие на участке обработано противогололедными материалами.
 
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