https://ria.ru/20210304/peterburg-1599874867.html

В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП

В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП

Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:57

2021-03-04T10:57

2021-03-04T11:04

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".По данным пресс-службы, на месте столкновения находятся сотрудники ГИБДД, службы скорой помощи и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. В пресс-службе отметили, что асфальтобетонное покрытие на участке обработано противогололедными материалами.

https://ria.ru/20210304/dtp-1599851917.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия