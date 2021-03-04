В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
10:57 04.03.2021 (обновлено: 11:04 04.03.2021)
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбНа месте массового ДТП на КАД под Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с семью автомобилями на кольцевой автодороге (КАД) под Петербургом, образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"Около 06:50 на 91-м километре внешнего кольца КАД произошло столкновение семи легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате пострадало три человека. Поврежденные автомобили занимают первую и вторую полосы. В связи с этим, по данным на 09:20, образовался затор протяженностью около двух километров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте столкновения находятся сотрудники ГИБДД, службы скорой помощи и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. В пресс-службе отметили, что асфальтобетонное покрытие на участке обработано противогололедными материалами.