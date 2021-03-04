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В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, повреждения получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:28
2021-03-04T12:28
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, повреждения получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела поврежден многоквартирный дом в Донецке. Сегодня утром в результате обстрела зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии. По предварительным данным, жертв нет", - сообщил представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

12:28 04.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, повреждения получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела поврежден многоквартирный дом в Донецке. Сегодня утром в результате обстрела зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии. По предварительным данным, жертв нет", - сообщил представитель ведомства.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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