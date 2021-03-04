Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/minzdrav-1599945536.html
Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине
Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине
Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:30
2021-03-04T16:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_138616526fa97a0678faace45c3f9899.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации россиян, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.По его словам, международные обязательства по вакцине от коронавируса не ущемляют доступ к ней российских пациентов."Потому что все взятые обязательства идут с оговоркой обязательной, что при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал Романов на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".По словам врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Аллы Трапковой, увеличивать прививочную кампанию можно будет с увеличением производства вакцины.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине

16:30 04.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации россиян, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.
По его словам, международные обязательства по вакцине от коронавируса не ущемляют доступ к ней российских пациентов.
"Потому что все взятые обязательства идут с оговоркой обязательной, что при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал Романов на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".
По словам врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Аллы Трапковой, увеличивать прививочную кампанию можно будет с увеличением производства вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния