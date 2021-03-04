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Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине
Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине
Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:30
2021-03-04T16:30
2021-03-04T16:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации россиян, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.По его словам, международные обязательства по вакцине от коронавируса не ущемляют доступ к ней российских пациентов."Потому что все взятые обязательства идут с оговоркой обязательной, что при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал Романов на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".По словам врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Аллы Трапковой, увеличивать прививочную кампанию можно будет с увеличением производства вакцины.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество