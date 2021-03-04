https://ria.ru/20210304/minzdrav-1599945536.html

Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине

Минздрав назвал условие выполнения международных обязательств по вакцине

Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:30

2021-03-04T16:30

2021-03-04T16:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_138616526fa97a0678faace45c3f9899.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международные обязательства РФ по вакцине от коронавируса не ущемят доступ россиян к вакцине, они взяты с оговоркой о достаточном наличии для вакцинации россиян, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.По его словам, международные обязательства по вакцине от коронавируса не ущемляют доступ к ней российских пациентов."Потому что все взятые обязательства идут с оговоркой обязательной, что при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал Романов на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".По словам врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Аллы Трапковой, увеличивать прививочную кампанию можно будет с увеличением производства вакцины.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество