https://ria.ru/20210304/mask-1599868838.html
Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля
Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля
Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:28
2021-03-04T10:28
2021-03-04T10:38
илон маск
космос - риа наука
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599864976_0:295:1396:1080_1920x0_80_0_0_7eb77591001ee8d79b8e4994f4265d82.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.В четверг на полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе прототип корабля SN10 успешно приземлился после тестового подъема на высоту 10 километров, но вскоре взорвался из-за избыточного ракетного топлива.По его словам, отработка подъемов прототипа корабля Starship на высоты от 10 до 100 километров - это "всего один процент от тех усилий, чтобы вывести его на орбиту".В феврале 2021 года и декабре 2020 года после тестовых подъемов на высоту 10 километров прототипы SN9 и SN8 взорвались при посадке.Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), тоже заканчивались неудачей. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после утечки топлива, а в апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, что Маск объяснил человеческим фактором. В феврале SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599864976_0:291:1052:1080_1920x0_80_0_0_587d4b108d180886508bd81a5de08876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, космос - риа наука, spacex
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Илон Маск
, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В четверг на полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе прототип корабля SN10 успешно приземлился после тестового подъема на высоту 10 километров, но вскоре взорвался из-за избыточного ракетного топлива.
"Маск - очень интересная личность, может чего-то и добиться таким образом, но это (способ испытаний - ред.) весьма непривычно для нашего опыта", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, отработка подъемов прототипа корабля Starship на высоты от 10 до 100 километров - это "всего один процент от тех усилий, чтобы вывести его на орбиту".
"Но вот этот подход, методом тыка, со взрывами... Если так упрямо запускать с постоянными взрывами, то, по крайней мере, суборбитальную такую штуку он может сделать... Но так не делается. Но вдруг он станет, как в других местах, первопроходцем", - добавил эксперт.
В феврале 2021 года и декабре 2020 года после тестовых подъемов на высоту 10 километров прототипы SN9 и SN8 взорвались при посадке.
Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), тоже заканчивались неудачей. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после утечки топлива, а в апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, что Маск объяснил человеческим фактором. В феврале SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX
разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну
и Марс
. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида
и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас
.