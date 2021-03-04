https://ria.ru/20210304/mask-1599868838.html

Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля

Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля

Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:28

2021-03-04T10:28

2021-03-04T10:38

илон маск

космос - риа наука

spacex

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.В четверг на полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе прототип корабля SN10 успешно приземлился после тестового подъема на высоту 10 километров, но вскоре взорвался из-за избыточного ракетного топлива.По его словам, отработка подъемов прототипа корабля Starship на высоты от 10 до 100 километров - это "всего один процент от тех усилий, чтобы вывести его на орбиту".В феврале 2021 года и декабре 2020 года после тестовых подъемов на высоту 10 километров прототипы SN9 и SN8 взорвались при посадке.Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), тоже заканчивались неудачей. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после утечки топлива, а в апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, что Маск объяснил человеческим фактором. В феврале SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.

https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, spacex