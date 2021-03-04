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Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля
Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля
Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:28
2021-03-04T10:38
илон маск
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.В четверг на полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе прототип корабля SN10 успешно приземлился после тестового подъема на высоту 10 километров, но вскоре взорвался из-за избыточного ракетного топлива.По его словам, отработка подъемов прототипа корабля Starship на высоты от 10 до 100 километров - это "всего один процент от тех усилий, чтобы вывести его на орбиту".В феврале 2021 года и декабре 2020 года после тестовых подъемов на высоту 10 километров прототипы SN9 и SN8 взорвались при посадке.Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), тоже заканчивались неудачей. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после утечки топлива, а в апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, что Маск объяснил человеческим фактором. В феврале SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
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илон маск, космос - риа наука, spacex

Эксперт раскритиковал подход Маска к созданию межпланетного корабля

10:28 04.03.2021 (обновлено: 10:38 04.03.2021)
 
© REUTERS / Spadre/Pearl South Padre Resort via YoutubeПрототип корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался после посадки
Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался после посадки - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / Spadre/Pearl South Padre Resort via Youtube
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Илон Маск, испытывая прототип межпланетного корабля Starship "методом тыка", может стать первопроходцем в этой области, но "так не делается", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В четверг на полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе прототип корабля SN10 успешно приземлился после тестового подъема на высоту 10 километров, но вскоре взорвался из-за избыточного ракетного топлива.
"Маск - очень интересная личность, может чего-то и добиться таким образом, но это (способ испытаний - ред.) весьма непривычно для нашего опыта", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, отработка подъемов прототипа корабля Starship на высоты от 10 до 100 километров - это "всего один процент от тех усилий, чтобы вывести его на орбиту".
"Но вот этот подход, методом тыка, со взрывами... Если так упрямо запускать с постоянными взрывами, то, по крайней мере, суборбитальную такую штуку он может сделать... Но так не делается. Но вдруг он станет, как в других местах, первопроходцем", - добавил эксперт.
В феврале 2021 года и декабре 2020 года после тестовых подъемов на высоту 10 километров прототипы SN9 и SN8 взорвались при посадке.
Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), тоже заканчивались неудачей. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после утечки топлива, а в апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, что Маск объяснил человеческим фактором. В феврале SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
Прототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Илон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceX
 
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