https://ria.ru/20210304/kurs-1599913504.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на семь копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на семь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки - до 88,9421 рубля, курс доллара - на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки - до 88,9421 рубля, курс доллара - на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 17,67 копейки, составив 80,6065 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/ekonomika-1599534946.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика