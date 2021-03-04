https://ria.ru/20210304/kurs-1599913504.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на семь копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки - до 88,9421 рубля, курс доллара - на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:05
2021-03-04T14:05
2021-03-04T14:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки - до 88,9421 рубля, курс доллара - на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 17,67 копейки, составив 80,6065 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика