https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599848429.html

В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19

В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19

Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T02:15

2021-03-04T02:15

2021-03-04T02:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов - это, как и после первой волны, будет рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения. "Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей - все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов", - заявила Меркель.Решения о смягчениях будут принимать региональные власти, общенациональный режим ограничительных мер при этом действует далее до 28 марта.С 8 марта также смягчаются ограничения на социальные контакты. Если сейчас допускаются встречи членов двух домохозяйств, причем одно из них представлено лишь одним человеком, то со следующей недели допускаются встречи двух домохозяйств с участием пяти человек, в регионах с низкой заболеваемостью - с участием 10 человек.Несмотря на начало смягчения ограничений, власти ФРГ призывают работодателей минимум до 30 апреля обеспечивать работу сотрудников в удаленном режиме, по-прежнему граждан призывают воздерживаться от необязательных поездок. Все эти смягчения могут быть отменены путем применения механизм "экстренного торможения" - аналогичный механизм использовали после первой волны пандемии. Если в соответствующем регионе заболеваемость в течение трех дней подряд будет выше 100, то через два рабочих дня будут восстановлены нормы, которые действовали до начала смягчения мер.Очередные переговоры Меркель с главами регионов по коронавирусу пройдут 22 марта.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире