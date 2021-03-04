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Распространение коронавируса
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В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:15
2021-03-04T02:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов - это, как и после первой волны, будет рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения. "Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей - все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов", - заявила Меркель.Решения о смягчениях будут принимать региональные власти, общенациональный режим ограничительных мер при этом действует далее до 28 марта.С 8 марта также смягчаются ограничения на социальные контакты. Если сейчас допускаются встречи членов двух домохозяйств, причем одно из них представлено лишь одним человеком, то со следующей недели допускаются встречи двух домохозяйств с участием пяти человек, в регионах с низкой заболеваемостью - с участием 10 человек.Несмотря на начало смягчения ограничений, власти ФРГ призывают работодателей минимум до 30 апреля обеспечивать работу сотрудников в удаленном режиме, по-прежнему граждан призывают воздерживаться от необязательных поездок. Все эти смягчения могут быть отменены путем применения механизм "экстренного торможения" - аналогичный механизм использовали после первой волны пандемии. Если в соответствующем регионе заболеваемость в течение трех дней подряд будет выше 100, то через два рабочих дня будут восстановлены нормы, которые действовали до начала смягчения мер.Очередные переговоры Меркель с главами регионов по коронавирусу пройдут 22 марта.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19

02:15 04.03.2021 (обновлено: 02:50 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Кристиан МангСтолы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине
Столы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С 8 марта могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах с заболеваемостью ниже 50 (новых случаев за неделю на 100 тысяч населения), при заболеваемости выше - через онлайн-заказ. Также при заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение", - заявила она на пресс-конференции в среду после совещания с главами регионов по коронавирусу.
При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов - это, как и после первой волны, будет рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения. "Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей - все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов", - заявила Меркель.
Решения о смягчениях будут принимать региональные власти, общенациональный режим ограничительных мер при этом действует далее до 28 марта.
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С 8 марта также смягчаются ограничения на социальные контакты. Если сейчас допускаются встречи членов двух домохозяйств, причем одно из них представлено лишь одним человеком, то со следующей недели допускаются встречи двух домохозяйств с участием пяти человек, в регионах с низкой заболеваемостью - с участием 10 человек.
Несмотря на начало смягчения ограничений, власти ФРГ призывают работодателей минимум до 30 апреля обеспечивать работу сотрудников в удаленном режиме, по-прежнему граждан призывают воздерживаться от необязательных поездок. Все эти смягчения могут быть отменены путем применения механизм "экстренного торможения" - аналогичный механизм использовали после первой волны пандемии. Если в соответствующем регионе заболеваемость в течение трех дней подряд будет выше 100, то через два рабочих дня будут восстановлены нормы, которые действовали до начала смягчения мер.
Очередные переговоры Меркель с главами регионов по коронавирусу пройдут 22 марта.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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