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https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599957683.html
В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"
В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"
Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия",... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:21
2021-03-04T17:21
нед прайс
адальби шхагошев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия", заявил, что годы тотального американского контроля над миром, а тем более над Россией, прошли безвозвратно, а Штатам, прежде чем обвинять российскую сторону в чём-то, следует запастись доказательствами своей правоты.США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс."Неутомимость США в обвинениях, связанных с производством химического оружия, связана с их безнаказанностью. И тянется она со времён вероломного нападения на Ирак, выступления (тогда занимавшего пост госсекретаря США Колина) Пауэлла в ООН и миллиона погибших иракцев",- сказал депутат РИА Новости.Он подчеркнул, что уничтожение государства не повлекло ничьих санкций против США, ни трезвой оценки мировой безопасности остальными странами.Парламентарий также отметил, что, говоря о России сегодня, США явно тоскуют о 90-х годах, "когда их национальные флаги висели на ядерных объектах России и Америка создавала угрозу национальной безопасности нашей страны"."Времена тотального контроля над миром, а тем более над Россией прошли безвозвратно - это надо принять и запасаться не условиями против нас, а доказательствами своей правоты. Верить на слово США исторически не заслужили!" - заявил Шхагошев.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599906521.html
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нед прайс, адальби шхагошев, москва, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"

17:21 04.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия", заявил, что годы тотального американского контроля над миром, а тем более над Россией, прошли безвозвратно, а Штатам, прежде чем обвинять российскую сторону в чём-то, следует запастись доказательствами своей правоты.
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс.
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"Неутомимость США в обвинениях, связанных с производством химического оружия, связана с их безнаказанностью. И тянется она со времён вероломного нападения на Ирак, выступления (тогда занимавшего пост госсекретаря США Колина) Пауэлла в ООН и миллиона погибших иракцев",- сказал депутат РИА Новости.
Он подчеркнул, что уничтожение государства не повлекло ничьих санкций против США, ни трезвой оценки мировой безопасности остальными странами.
Парламентарий также отметил, что, говоря о России сегодня, США явно тоскуют о 90-х годах, "когда их национальные флаги висели на ядерных объектах России и Америка создавала угрозу национальной безопасности нашей страны".
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"Времена тотального контроля над миром, а тем более над Россией прошли безвозвратно - это надо принять и запасаться не условиями против нас, а доказательствами своей правоты. Верить на слово США исторически не заслужили!" - заявил Шхагошев.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
 
Нед ПрайсАдальби ШхагошевМоскваСШАВ мире
 
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