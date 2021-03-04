В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия", заявил, что годы тотального американского контроля над миром, а тем более над Россией, прошли безвозвратно, а Штатам, прежде чем обвинять российскую сторону в чём-то, следует запастись доказательствами своей правоты.
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Неутомимость США в обвинениях, связанных с производством химического оружия, связана с их безнаказанностью. И тянется она со времён вероломного нападения на Ирак, выступления (тогда занимавшего пост госсекретаря США Колина) Пауэлла в ООН и миллиона погибших иракцев",- сказал депутат РИА Новости.
Он подчеркнул, что уничтожение государства не повлекло ничьих санкций против США, ни трезвой оценки мировой безопасности остальными странами.
Парламентарий также отметил, что, говоря о России сегодня, США явно тоскуют о 90-х годах, "когда их национальные флаги висели на ядерных объектах России и Америка создавала угрозу национальной безопасности нашей страны".
29 января, 06:01Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении химоружия
"Времена тотального контроля над миром, а тем более над Россией прошли безвозвратно - это надо принять и запасаться не условиями против нас, а доказательствами своей правоты. Верить на слово США исторически не заслужили!" - заявил Шхагошев.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.