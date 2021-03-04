https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599957683.html

В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"

В Госдуме прокомментировали призывы США уничтожить "программу химоружия"

Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия",... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:21

2021-03-04T17:21

2021-03-04T17:21

нед прайс

адальби шхагошев

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя призывы США к РФ уничтожить "некую программу химического оружия", заявил, что годы тотального американского контроля над миром, а тем более над Россией, прошли безвозвратно, а Штатам, прежде чем обвинять российскую сторону в чём-то, следует запастись доказательствами своей правоты.США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс."Неутомимость США в обвинениях, связанных с производством химического оружия, связана с их безнаказанностью. И тянется она со времён вероломного нападения на Ирак, выступления (тогда занимавшего пост госсекретаря США Колина) Пауэлла в ООН и миллиона погибших иракцев",- сказал депутат РИА Новости.Он подчеркнул, что уничтожение государства не повлекло ничьих санкций против США, ни трезвой оценки мировой безопасности остальными странами.Парламентарий также отметил, что, говоря о России сегодня, США явно тоскуют о 90-х годах, "когда их национальные флаги висели на ядерных объектах России и Америка создавала угрозу национальной безопасности нашей страны"."Времена тотального контроля над миром, а тем более над Россией прошли безвозвратно - это надо принять и запасаться не условиями против нас, а доказательствами своей правоты. Верить на слово США исторически не заслужили!" - заявил Шхагошев.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599906521.html

https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, адальби шхагошев, москва, сша, в мире